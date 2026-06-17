/अरे बाप रे! हजारों रुपये धड़ाम से गिरी चांदी, सोने की भी चमक हुई कम, जानें आपके शहर में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार से राहत भरी खबर सामने आई है. सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे खरीदारों के चेहरे खिल उठे हैं. 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दामों में मामूली कमी आई है.
1/6
Rajasthan Gold Silver Price:
राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. लगातार कई दिनों की तेजी के बाद कीमती धातुओं के दामों में आई इस नरमी से ग्राहकों और निवेशकों को कुछ राहत मिली है.
2/6
Rajasthan Gold Silver Price:
सोमवार को जारी ताजा भाव के अनुसार 22 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए 1,39,790 रुपये पर पहुंच गया, जबकि एक दिन पहले इसकी कीमत 1,39,940 रुपये थी. इस प्रकार 22 कैरेट सोने के भाव में 150 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है.
3/6
Rajasthan Gold Silver Price:
वहीं 24 कैरेट सोने की कीमतों में भी कमी देखने को मिली है. 24 कैरेट सोना 10 ग्राम आज 1,46,780 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जबकि रविवार को इसका भाव 1,46,940 रुपये था. यानी एक दिन में 160 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है.
4/6
Rajasthan Gold Silver Price:
हालांकि बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी आर्थिक अनिश्चितताओं और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की मांग के कारण सोने की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. चांदी के बाजार में भी बड़ी नरमी देखने को मिली है.
5/6
Rajasthan Gold Silver Price:
राजस्थान में एक किलोग्राम चांदी का भाव आज 2,75,000 रुपये दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले इसकी कीमत 2,80,000 रुपये थी. इस तरह चांदी में 5,000 रुपये प्रति किलो की उल्लेखनीय गिरावट आई है. चांदी के दामों में आई इस कमी को औद्योगिक मांग और वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव से जोड़कर देखा जा रहा है.
6/6
Rajasthan Gold Silver Price:
विशेषज्ञों के अनुसार सोने और चांदी की कीमतों में होने वाले बदलाव पर अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर इंडेक्स, ब्याज दरों और भू-राजनीतिक परिस्थितियों का सीधा असर पड़ता है. हाल के दिनों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची कीमतों के बाद मुनाफावसूली के चलते भी बाजार में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है. हालांकि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सोना अभी भी सुरक्षित निवेश विकल्प माना जा रहा है.