/अरे बाप रे! हजारों रुपये धड़ाम से गिरी चांदी, सोने की भी चमक हुई कम, जानें आपके शहर में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार से राहत भरी खबर सामने आई है. सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे खरीदारों के चेहरे खिल उठे हैं. 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दामों में मामूली कमी आई है.