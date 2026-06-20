/राजस्थान में औंधे मुंह गिरा 22 और 24 कैरट गोल्ड, सिल्वर में भी 15,000 की गिरावट, जानें 20 जून के लेटेस्ट प्राइस

Gold Silver Price, Today: राजस्थान के सर्राफा बाजार में शनिवार को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे खरीदारों और निवेशकों को राहत मिली है.
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Rajasthan Gold Silver Price
पिछले कई दिनों से लगातार ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रही कीमती धातुओं के दामों में आज उल्लेखनीय कमी देखने को मिली. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी, डॉलर की चाल और निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते घरेलू बाजार में भी सोना-चांदी सस्ते हुए हैं.
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आज राजस्थान में 22 कैरेट सोने का भाव 1,34,740 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जबकि शुक्रवार को इसकी कीमत 1,39,540 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. इस प्रकार एक ही दिन में 22 कैरेट सोने के दाम में 4,800 रुपये की बड़ी गिरावट आई है. सोने की कीमतों में आई इस कमी से शादी-विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए खरीदारी करने वाले लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है.
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वहीं 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत में भी तेज गिरावट दर्ज की गई है. आज 24 कैरेट सोना 1,41,480 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है, जबकि एक दिन पहले इसका भाव 1,46,520 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
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यानी 24 कैरेट सोने की कीमत में 5,040 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी आई है. विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव के कारण आने वाले दिनों में भी सोने की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है.
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चांदी के बाजार की बात करें तो यहां भी कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. राजस्थान में आज एक किलोग्राम चांदी का भाव 2,55,000 रुपये रहा, जबकि शुक्रवार को इसकी कीमत 2,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी. इस प्रकार चांदी के दाम में एक दिन में 15,000 रुपये प्रति किलो की बड़ी गिरावट आई है. चांदी का उपयोग आभूषणों के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसलिए इसकी कीमतों में बदलाव का असर कई क्षेत्रों पर पड़ता है.
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बाजार जानकारों के अनुसार, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां, अमेरिकी डॉलर की स्थिति, ब्याज दरों को लेकर निवेशकों की धारणा और अंतरराष्ट्रीय मांग-आपूर्ति की स्थिति सोने-चांदी की कीमतों को प्रभावित करती है. फिलहाल कीमतों में आई गिरावट को खरीदारों के लिए अच्छा अवसर माना जा रहा है. हालांकि निवेशकों को बाजार की चाल पर नजर रखते हुए ही निवेश संबंधी निर्णय लेने की सलाह दी जा रही है.
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कुल मिलाकर राजस्थान के सर्राफा बाजार में आज सोना और चांदी दोनों ही सस्ते हुए हैं. 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने में हजारों रुपये की कमी तथा चांदी में 15 हजार रुपये प्रति किलो की गिरावट ने बाजार में चर्चा का विषय बना दिया है. आने वाले दिनों में वैश्विक संकेतों के आधार पर कीमतों में फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.