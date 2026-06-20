/राजस्थान में औंधे मुंह गिरा 22 और 24 कैरट गोल्ड, सिल्वर में भी 15,000 की गिरावट, जानें 20 जून के लेटेस्ट प्राइस

Published: Jun 20, 2026, 07:03 AM | Updated: Jun 20, 2026, 07:03 AM

Gold Silver Price, Today: राजस्थान के सर्राफा बाजार में शनिवार को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिससे खरीदारों और निवेशकों को राहत मिली है.