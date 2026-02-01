हे चांदी मैया आज फिर डूबो दी राजस्थान के निवेशकों की नैया! सोने के दाम के भी ढीले हुए तेवर, बजट पेश होने से पहले ही धराशाई हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट

Published: Feb 01, 2026, 06:01 AM IST | Updated: Feb 01, 2026, 06:01 AM IST
1/10
Jaipur Gold Silver Rate
1/10
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, यूनियन बजट 2026 की पूर्व संभावनाओं और वैश्विक कारकों के कारण यह अचानक गिरावट आई है. निवेशकों और ज्वेलर्स में सतर्कता बनी हुई है, क्योंकि बजट में इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती की उम्मीद से कीमतें और नीचे आ सकती हैं.
2/10
Jaipur Gold Silver Rate
2/10
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, यूनियन बजट 2026 की पूर्व संभावनाओं और वैश्विक कारकों के कारण यह अचानक गिरावट आई है. निवेशकों और ज्वेलर्स में सतर्कता बनी हुई है, क्योंकि बजट में इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती की उम्मीद से कीमतें और नीचे आ सकती हैं.