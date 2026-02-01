Zee Rajasthan
हे चांदी मैया आज फिर डूबो दी राजस्थान के निवेशकों की नैया! सोने के दाम के भी ढीले हुए तेवर, बजट पेश होने से पहले ही धराशाई हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट

Jaipur Gold Silver Rate, 1 February 2026: राजस्थान में आज 1 फरवरी 2026 को सोने और चांदी के भावों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. 

Feb 01, 2026
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, यूनियन बजट 2026 की पूर्व संभावनाओं और वैश्विक कारकों के कारण यह अचानक गिरावट आई है. निवेशकों और ज्वेलर्स में सतर्कता बनी हुई है, क्योंकि बजट में इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती की उम्मीद से कीमतें और नीचे आ सकती हैं.
