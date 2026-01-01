Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में चांदी ने आज फिर तोड़ा दम, सोने के दाम की भी चमक हुई कम, जानें 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस

गुडरिटर्न्स की ताजा जानकारी के अनुसार, आज 1 जनवरी को एक किलोग्राम चांदी का भाव 2 लाख 38 हजार 900 रुपये है. कल के मुकाबले चांदी में गिरावट दर्ज की गई है, जो खरीदारों के लिए अच्छी खबर है. वहीं सोने के दाम स्थिर बने हुए हैं.