Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में चांदी ने आज फिर तोड़ा दम, सोने के दाम की भी चमक हुई कम, जानें 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस

Jaipur Gold Silver Rate, 1 January 2026: नए साल 2026 की शुरुआत जयपुर के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भावों के साथ हुई है.

Published: Jan 01, 2026, 06:20 AM IST | Updated: Jan 01, 2026, 06:20 AM IST
गुडरिटर्न्स की ताजा जानकारी के अनुसार, आज 1 जनवरी को एक किलोग्राम चांदी का भाव 2 लाख 38 हजार 900 रुपये है. कल के मुकाबले चांदी में गिरावट दर्ज की गई है, जो खरीदारों के लिए अच्छी खबर है. वहीं सोने के दाम स्थिर बने हुए हैं.
गुडरिटर्न्स के अनुसार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 35 हजार 30 रुपये है. 22 कैरेट सोने का भाव 1 लाख 23 हजार 790 रुपये और 18 कैरेट का 1 लाख 1 हजार 320 रुपये प्रति 10 ग्राम है.