Jaipur Gold Silver Rate: ठंड में अकड़ गए सोने के भाव, धड़ाम से गिरा रेट, चांदी के भाव की चमक बरकरार, जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस

Jaipur Gold Silver Price, 10 December: सोना खरीदने से पहले सोने के वर्तमान मूल्य की जांच जरूरी है. उपभोक्ता अपने शहर की विभिन्न ज्वेलरी दुकानों में जाकर पूछताछ कर सकते हैं या फिर स्थानीय ज्वेलर्स को फोन करके नवीनतम दरों की जानकारी हासिल कर सकते हैं.

Published: Dec 10, 2025, 06:18 AM IST | Updated: Dec 10, 2025, 06:18 AM IST
Jaipur Gold Silver Rate

त्योहारों की रिकॉर्ड तेजी के बाद यदि आप गोल्ड शॉपिंग की योजना बना रहे हैं, तो पहले सोने के ताजा दामों की पड़ताल कर लें. आज सर्राफा बाजार के खुलते ही सोने-चांदी के भावों में उतार-चढ़ाव जारी है. ऐसे में आइए जानते हैं राजस्थान में सोने के लेटेस्ट रेट्स क्या हैं?
Jaipur Gold Silver Rate

राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर समेत अन्य शहरों में 10 दिसंबर 2025 को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत (Sona ka Bhav) ₹1,29,580 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई.