Zee Rajasthan
mobile app

मंदी की फिसलन में फिसले सोने-चांदी के भाव, गिरावट के साथ आज इस रेट पर मिलेगा 10 ग्राम गोल्ड, सिल्वर भी हुई सस्ती

Jaipur Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने-चांदी के भावों में मामूली तेजी देखी जा रही है. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के चलते कीमती धातुओं के दाम ऊपर की ओर जा रहे हैं.
 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 11, 2026, 06:23 AM IST | Updated: Jan 11, 2026, 06:23 AM IST
1/6

Jaipur Gold Silver Price

Jaipur Gold Silver Price1/6
गोल्ड रिटर्न वेबसाइट के अनुसार, आज राजस्थान में एक किलो चांदी का भाव ₹2,60,000 रुपये पहुंच गया है. यह रेट पिछले कुछ दिनों की तुलना में काफी मजबूत दिख रहा है, क्योंकि चांदी में औद्योगिक मांग और निवेश का दबाव दोनों बढ़ रहा है.
2/6

Jaipur Gold Silver Price

Jaipur Gold Silver Price2/6
सोने की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड का भाव 10 ग्राम के लिए ₹1,40,610 रुपये पर पहुंच गया है. यह कीमत उन लोगों के लिए खास महत्व रखती है जो शुद्ध सोने में निवेश करना चाहते हैं या सिक्के-बार खरीद रहे हैं.