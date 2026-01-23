Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में आज चांदी के दाम ने फिर दिया झटका, धड़ाम से गिरे सोने के दाम, जानें आपके शहर में बसंत पंचमी पर क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट

Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में आज चांदी के दाम ने फिर दिया झटका, धड़ाम से गिरे सोने के दाम, जानें आपके शहर में बसंत पंचमी पर क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट
Jaipur Gold Silver Rate, 23 January 2026: राजस्थान में सोने और चांदी के बाजार में रोजाना बदलाव देखने को मिल रहे हैं. बैंक बाजार की वेबसाइट के अनुसार, आज 23 जनवरी 2026 को सोने के दामों में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी के भाव स्थिर बने हुए हैं.
Published: Jan 23, 2026, 06:09 AM IST | Updated: Jan 23, 2026, 06:09 AM IST
Jaipur Gold Silver Rate
यह बदलाव वैश्विक बाजार, डॉलर की मजबूती और स्थानीय मांग जैसे कारकों से प्रभावित हैं. राजस्थान, जो सोने-चांदी के बड़े बाजारों जैसे जयपुर, उदयपुर और जोधपुर का केंद्र है, में ये उतार-चढ़ाव सीधे ज्वैलर्स, निवेशकों और आम उपभोक्ताओं पर असर डाल रहे हैं. विशेष रूप से शादी-विवाह के सीजन में सोने की मांग बढ़ने के बावजूद दामों में गिरावट से खरीदारों को राहत मिल सकती है.
Jaipur Gold Silver Rate
आज राजस्थान में 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1,41,490 रुपये है. कल यानी 22 जनवरी को यह भाव 1,41,940 रुपये था. इस प्रकार, एक दिन में 450 रुपये की गिरावट आई है. 22 कैरेट सोना मुख्य रूप से आभूषण बनाने में उपयोग होता है, और इस गिरावट से ज्वैलरी बाजार में खरीदारी बढ़ सकती है.