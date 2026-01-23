Jaipur Gold Silver Rate: राजस्थान में आज चांदी के दाम ने फिर दिया झटका, धड़ाम से गिरे सोने के दाम, जानें आपके शहर में बसंत पंचमी पर क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट

यह बदलाव वैश्विक बाजार, डॉलर की मजबूती और स्थानीय मांग जैसे कारकों से प्रभावित हैं. राजस्थान, जो सोने-चांदी के बड़े बाजारों जैसे जयपुर, उदयपुर और जोधपुर का केंद्र है, में ये उतार-चढ़ाव सीधे ज्वैलर्स, निवेशकों और आम उपभोक्ताओं पर असर डाल रहे हैं. विशेष रूप से शादी-विवाह के सीजन में सोने की मांग बढ़ने के बावजूद दामों में गिरावट से खरीदारों को राहत मिल सकती है.