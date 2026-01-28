राजस्थान में धड़ाम से सोने के गिरे भाव, चांदी के तीखे हुए तेवर, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट?

बैंक बाजार (BankBazaar) की ताजा जानकारी के अनुसार, राज्य में 22 कैरेट सोना 10 ग्राम का भाव आज ₹1,49,490 है. कल (27 जनवरी) यह ₹1,50,190 था, यानी एक दिन में ₹700 की गिरावट दर्ज की गई. इसी तरह 24 कैरेट (शुद्ध) सोना 10 ग्राम का रेट आज ₹1,56,960 है, जबकि कल यह ₹1,57,700 था—यहां भी ₹740 की कमी आई है.