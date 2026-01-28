Zee Rajasthan
राजस्थान में धड़ाम से सोने के गिरे भाव, चांदी के तीखे हुए तेवर, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट?

Jaipur Gold Silver Rate, 28 January 2026: राजस्थान में सर्राफा बाजार में आज (28 जनवरी 2026) सोने के दामों में हल्की गिरावट देखी गई है, जबकि चांदी में जबरदस्त उछाल जारी है. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 28, 2026, 06:39 AM IST | Updated: Jan 28, 2026, 06:39 AM IST
Jaipur Gold Silver Rate

बैंक बाजार (BankBazaar) की ताजा जानकारी के अनुसार, राज्य में 22 कैरेट सोना 10 ग्राम का भाव आज ₹1,49,490 है. कल (27 जनवरी) यह ₹1,50,190 था, यानी एक दिन में ₹700 की गिरावट दर्ज की गई. इसी तरह 24 कैरेट (शुद्ध) सोना 10 ग्राम का रेट आज ₹1,56,960 है, जबकि कल यह ₹1,57,700 था—यहां भी ₹740 की कमी आई है.
Jaipur Gold Silver Rate

यह गिरावट मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में मामूली सुधार और प्रॉफिट बुकिंग से जुड़ी है. ग्लोबल स्तर पर सोना $5,000 प्रति औंस के आसपास स्थिर है, लेकिन भारतीय बाजार में रुपये की मजबूती और कुछ निवेशकों की बिकवाली ने स्थानीय भावों पर असर डाला है.