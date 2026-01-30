Zee Rajasthan
राजस्थान में चांदी ने क्रॉस किया 4 लाख का आंकड़ा, अंगारे की तरह धधक रहे सोने के भाव, जानें आपके शहर में गोल्ड-सिल्वर के रेट

Jaipur Gold Silver Rate, 30 January 2026: राजस्थान में सर्राफा बाजार में आज (30 जनवरी 2026) सोने-चांदी में जबरदस्त उछाल जारी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 30, 2026, 07:01 AM IST | Updated: Jan 30, 2026, 07:01 AM IST
राजस्थान में सोने और चांदी के भावों में आज (30 जनवरी 2026) अभूतपूर्व उछाल देखा गया है. बैंक बाजार जैसी विश्वसनीय वेबसाइट के अनुसार, प्रदेश में 22 कैरेट सोना 10 ग्राम का भाव आज ₹1,64,990 पहुंच गया है.
कल यानी 29 जनवरी को यह ₹1,52,440 था, जिससे मात्र एक दिन में ₹12,550 की रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसी तरह 24 कैरेट सोना 10 ग्राम का रेट आज ₹1,73,240 है, जबकि कल यह ₹1,60,060 पर था. यहां भी एक दिन में ₹13,180 की भारी छलांग लगी है.