धड़ाम से गिरे चांदी के दाम, सोने की आज बच गई जान, राजस्थान में ढीले हुए सिल्वर के तेवर, जानें 10 ग्राम गोल्ड के रेट

धड़ाम से गिरे चांदी के दाम, सोने की आज बच गई जान, राजस्थान में ढीले हुए सिल्वर के तेवर, जानें 10 ग्राम गोल्ड के रेट
Jaipur Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने-चांदी के भावों में मामूली तेजी देखी जा रही है. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के चलते कीमती धातुओं के दाम ऊपर की ओर जा रहे हैं.
Published: Jan 10, 2026, 06:54 AM IST | Updated: Jan 10, 2026, 06:54 AM IST
Jaipur Gold Silver Price
गोल्ड रिटर्न वेबसाइट के अनुसार, आज राजस्थान में एक किलो चांदी का भाव 2,48,900 रुपये पहुंच गया है. यह रेट पिछले कुछ दिनों की तुलना में काफी मजबूत दिख रहा है, क्योंकि चांदी में औद्योगिक मांग और निवेश का दबाव दोनों बढ़ रहा है.
Jaipur Gold Silver Price
सोने की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड का भाव 10 ग्राम के लिए 1,39,470 रुपये पर पहुंच गया है. यह कीमत उन लोगों के लिए खास महत्व रखती है जो शुद्ध सोने में निवेश करना चाहते हैं या सिक्के-बार खरीद रहे हैं.