सोने को अपने साथ लेकर डूबी चांदी आज फिर धड़ाम से गिरे दाम, सस्ता हुआ गोल्ड-सिल्वर, जानें लेटेस्ट प्राइस

Jaipur Gold Silver Price 12 January: राजस्थान में आज सोने-चांदी के भावों में एक बार फिर गिरावट देखी जा रही है. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के चलते कीमती धातुओं के दाम नीचे की ओर जा रहे हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 12, 2026, 06:46 AM IST | Updated: Jan 12, 2026, 06:46 AM IST
सोने की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड का भाव 10 ग्राम के लिए ₹1,40,600 रुपये पर पहुंच गया है. यह कीमत उन लोगों के लिए खास महत्व रखती है जो शुद्ध सोने में निवेश करना चाहते हैं या सिक्के-बार खरीद रहे हैं.
गोल्ड रिटर्न वेबसाइट के अनुसार, आज राजस्थान में एक किलो चांदी का भाव ₹2,59,900 रुपये पहुंच गया है. यह रेट पिछले कुछ दिनों की तुलना में काफी मजबूत दिख रहा है, क्योंकि चांदी में औद्योगिक मांग और निवेश का दबाव दोनों बढ़ रहा है.