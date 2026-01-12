सोने को अपने साथ लेकर डूबी चांदी आज फिर धड़ाम से गिरे दाम, सस्ता हुआ गोल्ड-सिल्वर, जानें लेटेस्ट प्राइस

Jaipur Gold Silver Price 12 January: राजस्थान में आज सोने-चांदी के भावों में एक बार फिर गिरावट देखी जा रही है. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के चलते कीमती धातुओं के दाम नीचे की ओर जा रहे हैं.