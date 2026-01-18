राजस्थान में एक बार फिर डूबी चांदी की नैया, सोने के तीखे हो रहे तेवर, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट

Published: Jan 18, 2026, 07:00 AM IST | Updated: Jan 18, 2026, 07:00 AM IST
यह बढ़ोतरी वैश्विक बाजारों में सोने की मांग बढ़ने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की कमजोरी और भू-राजनीतिक तनाव के कारण आई है. विशेषज्ञों का मानना है कि सोना सुरक्षित निवेश के रूप में लोकप्रिय बना हुआ है, खासकर शादी-विवाह के सीजन और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच.
राजस्थान में सोने की मांग हमेशा ऊंची रहती है, क्योंकि यहां की संस्कृति में सोना धन-समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है. जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसे शहरों में ज्वेलरी की खरीदारी में उछाल देखा जा रहा है.