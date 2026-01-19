राजस्थान में चांदी ने लगाई ट्रिपल सेंचुरी, सोना की चमक में भी तेजी, जानें आज के ताजा भाव

Published: Jan 19, 2026, 06:59 PM IST | Updated: Jan 19, 2026, 06:59 PM IST
Jaipur Gold Silver Price 19 January
साल 2026 से ही सोना-चांदी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं. मलमास खत्म होने के बाद अब प्रदेश में सावों का सीजन शुरू होने जा रहा है. ऐसे में लोग बहन-बेटियों की शादी में ज्वैलरी की खरीद में पुरानी ज्वैलरी देकर नई बना रहे है.
वहीं, आज तो चांदी ने ट्रिपल सेंचूरी लगाई तो वहीं सोने की चमक भी बढ़ी. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी ने भाव जारी करते हुए आज चांदी 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम, शुद्ध सोना 1,48,000 रुपये साथ जेवराती सोना 1,38,400 रुपये का रिकॉर्ड बनाया है.