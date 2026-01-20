Zee Rajasthan
नए साल-2026 से सोना-चांदी बना रहे रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, जानें आज के ताजा रेट

Jaipur Gold Silver Price 20 January: सोना-चांदी का रिकॉर्ड अब तक साल 2026 तक के इतिहास में सबसे बड़ा महंगा रिकॉर्ड बना है, जिससे अब आम लोग इसको खरीदने से दूरी बना रहे हैं. ऐसे में जानिए सोने-चांदी के ताजा भाव. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Jan 20, 2026, 08:29 PM IST | Updated: Jan 20, 2026, 08:29 PM IST
नए साल-2026 के शुरूआत से चांदी की चमक बढ़ रही तो वहीं सोना भी चमक में कम नहीं रहा. नये साल से चांदी-सोना अपने ही रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस साल का सबसे बड़ रिकॉर्ड 3,12, 000 रुपये चांदी और शुद्ध सोना 1,50,250 रुपये व जेवराती सोना 140,5000 रुपये का रिकॉर्ड बना.
चांदी और सोना की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों को परेशानी में डाल दिया है. 15 जनवरी से प्रदेश में मलमास खत्म होने के साथ ही सावों का फिर से शुरू होने जा रहे है. ऐसे में शादियों में आमजन सोना-चांदी के नये जेवरात बनाने की बजाए पुराना सोना-चांदी देकर जेवरात बनवा रहे हैं