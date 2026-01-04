सर्राफा बाजार में गिरावट के साथ कदम रखेगा सोना-चांदी, जानें अपने शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट
Jaipur Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने और चांदी की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. गुडरिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित प्रमुख शहरों में गोल्ड-सिल्वर के रेट जारी हो गए हैं.
Published: Jan 04, 2026, 06:56 AM IST | Updated: Jan 04, 2026, 06:56 AM IST
आज सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने (10 ग्राम) का भाव ₹1,35,970 रहा. वहीं, 22 कैरेट सोने (10 ग्राम) की कीमत ₹1,24,650 और 18 कैरेट का दाम ₹1,02,020 दर्ज किया गया. एक किलोग्राम चांदी का भाव ₹2,41,000 पर स्थिर रहा.
सोना भारतीय संस्कृति में शुभता और निवेश का प्रतीक माना जाता है. राजस्थान में शादियों, त्योहारों और निवेश के लिए सोने की मांग हमेशा ऊंची रहती है. जयपुर जैसे शहरों में आभूषण बाजार सोने-चांदी की खरीदारी से गुलजार रहते हैं.