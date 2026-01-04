सर्राफा बाजार में गिरावट के साथ कदम रखेगा सोना-चांदी, जानें अपने शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

आज सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने (10 ग्राम) का भाव ₹1,35,970 रहा. वहीं, 22 कैरेट सोने (10 ग्राम) की कीमत ₹1,24,650 और 18 कैरेट का दाम ₹1,02,020 दर्ज किया गया. एक किलोग्राम चांदी का भाव ₹2,41,000 पर स्थिर रहा.