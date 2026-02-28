बीकानेर वालों आप लोगों की बल्ले-बल्ले होने वाली है! ताबड़तोड़ योजनाओं से बेहतरीन विकास होगा

बीकानेर जिले के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जो जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली हैं.