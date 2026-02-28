Zee Rajasthan
बीकानेर वालों आप लोगों की बल्ले-बल्ले होने वाली है! ताबड़तोड़ योजनाओं से बेहतरीन विकास होगा

Bikaner New township planning scheme: बीकानेर वालों की बल्ले-बल्ले! मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में खोला विकास का पिटारा, ताबड़तोड़ योजनाओं से जिले का होगा बेहतरीन विकास…

Published:Feb 28, 2026, 11:02 AM IST | Updated:Feb 28, 2026, 11:02 AM IST
Bikaner Development Project

बीकानेर जिले के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जो जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली हैं.
ये घोषणाएं इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित हैं, जिससे बीकानेर वासियों की जीवनशैली में सुधार और आर्थिक उन्नति की उम्मीद जगी है.