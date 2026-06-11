/जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर और अलवर वालों की खुली किस्मत! हाउसिंग बोर्ड बना रहा सैकड़ों नए फ्लैट्स और मकान

Rajasthan Housing Scheme: राजस्थान आवासन मंडल की 255वीं बोर्ड बैठक एवं परियोजना समिति की 176वी बैठक मंडल मुख्यालय में आयोजित हुई. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मंडल अध्यक्ष आलोक गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आवासीय विकास, आधारभूत संरचना विस्तार तथा जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई.

