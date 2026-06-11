/जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर और अलवर वालों की खुली किस्मत! हाउसिंग बोर्ड बना रहा सैकड़ों नए फ्लैट्स और मकान

Rajasthan Housing Scheme: राजस्थान आवासन मंडल की 255वीं बोर्ड बैठक एवं परियोजना समिति की 176वी बैठक मंडल मुख्यालय में आयोजित हुई. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मंडल अध्यक्ष आलोक गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आवासीय विकास, आधारभूत संरचना विस्तार तथा जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई.
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मंडल अध्यक्ष आलोक गुप्ता ने बताया कि बोर्ड बैठक में उदयपुर की पानेरियों की मादड़ी आवासीय योजना में एलआईजी श्रेणी के 144 (जी़3) फ्लैट्स के निर्माण कार्य हेतु 16.91 करोड़ रुपये तथा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 160 (जी़3) फ्लैट्स के निर्माण कार्य हेतु 14.82 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई.
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वहीं, बाड़मेर-लंगेरा आवासीय योजना, जोधपुर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 80 तथा अल्प आय वर्ग के 120 आवासों के निर्माण कार्य के लिए 14.84 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को भी अनुमोदन दिया गया.
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इसी के साथ ही परियोजना समिति की 176वीं बैठक भी गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न शहरों में आवासीय एवं सामुदायिक अधोसंरचना के विस्तार से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई.
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इसके तहत प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर-22 स्थित सामुदायिक केंद्र के संशोधित मानचित्र को अनुमोदित किया गया. अलवर की एन.ई.बी. विस्तार आवासीय योजना के सेक्टर-06 में ग्रुप हाउसिंग हेतु आरक्षित भूखंड पर एमआईजी-1 तथा एलआईजी श्रेणी के कुल 64 फ्लैट्स के नियोजन को स्वीकृति प्रदान की गई.
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इसी प्रकार जयपुर की इंदिरा गांधी नगर आवासीय योजना के सेक्टर-09 में ग्रुप हाउसिंग हेतु आरक्षित ब्लॉक-ए एवं ब्लॉक-बी के पुनर्गठन के उपरांत एमआईजी-बी श्रेणी के 176 फ्लैट्स के भवन मानचित्र को अनुमोदित किया गया.
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आवासन आयुक्त अरविंद पोसवाल ने बैठक में लिए गए निर्णयों की समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने मंडल की संपत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सीमांकन, साइनेज स्थापना तथा फेंसिंग कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने पर भी बल दिया.