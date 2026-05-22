/Good News: वंदे भारत में अब सीट की टेंशन खत्म! अब 20 कोच की होगी जोधपुर-दिल्ली एक्सप्रेस

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Jodhpur Delhi Vande Bharat वर्तमान में इस रूट पर केवल 8 कोच वाली वंदे भारत चल रही है, जिसमें सिर्फ 572 सीटें उपलब्ध हैं. बढ़ती यात्री मांग को देखते हुए रेलवे ने इस रैक को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है. नई 20 कोच वाली वंदे भारत में 18 चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास कोच लगाए गए हैं, जिसमें कुल 1440 यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे. इससे यात्रा न सिर्फ आरामदायक होगी, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिना वेटिंग के टिकट प्राप्त कर सकेंगे.