/Good News: वंदे भारत में अब सीट की टेंशन खत्म! अब 20 कोच की होगी जोधपुर-दिल्ली एक्सप्रेस

Good News: जोधपुर के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 22 मई से जोधपुर-दिल्ली रूट पर 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने जा रही है. रेलवे द्वारा इस फैसले से यात्रियों को 868 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी, जिससे वेटिंग लिस्ट की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी.
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Jodhpur Delhi Vande Bharat
जोधपुर राजस्थान के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है! अब जोधपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को वंदे भारत एक्सप्रेस में सीट पाने के लिए लंबे इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी. रेलवे ने 22 मई से जोधपुर-दिल्ली कैंट रूट पर 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का फैसला लिया है. इस नई ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को करीब 868 अतिरिक्त सीटों का लाभ मिलेगा, जिससे वेटिंग लिस्ट की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी.
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वर्तमान में इस रूट पर केवल 8 कोच वाली वंदे भारत चल रही है, जिसमें सिर्फ 572 सीटें उपलब्ध हैं. बढ़ती यात्री मांग को देखते हुए रेलवे ने इस रैक को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है. नई 20 कोच वाली वंदे भारत में 18 चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास कोच लगाए गए हैं, जिसमें कुल 1440 यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे. इससे यात्रा न सिर्फ आरामदायक होगी, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिना वेटिंग के टिकट प्राप्त कर सकेंगे.
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रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव शुक्रवार दोपहर 12 बजे जोधपुर सिटी स्टेशन से इस नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. ट्रेन जोधपुर से सुबह 5:30 बजे रवाना होकर दोपहर 1:30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी. वहीं वापसी में दिल्ली कैंट से दोपहर 3:10 बजे रवाना होकर रात 11:20 बजे जोधपुर पहुंचेगी. यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी.
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रेलवे अधिकारियों के अनुसार, दो महीने से भगत की कोठी यार्ड में खड़ा 20 कोच वाला नया रैक अब पूरी तरह तैयार है. इसके साथ ही रेलमंत्री जोधपुर में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए मेंटेनेंस-कम-वर्कशॉप डिपो और नए कोचिंग टर्मिनल (पार्ट-2) की घोषणा भी कर सकते हैं. इसके अलावा जोधपुर-लूणी-मारवाड़ रेलखंड की गति को 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने की योजना भी है, जो पश्चिमी राजस्थान के रेल नेटवर्क को नई मजबूती देगी.
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इसके अलावा रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव जालोर होते हुए भुज-दिल्ली एक्सप्रेस और साबरमती-जोधपुर ट्रेन को जैसलमेर तक विस्तार देने वाली दो महत्वपूर्ण ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे. जैसलमेर में नए कोच देखभाल केंद्र का भी डिजिटल लोकार्पण करेंगे. इन ट्रेनों के विस्तार से मारवाड़, पाली, जालोर, जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र की दिल्ली से कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी. रेलमंत्री शुक्रवार को विशेष ट्रेन से जोधपुर से जालोर तक खिड़की निरीक्षण भी करेंगे और विभिन्न रेलवे कार्यक्रमों में शामिल होंगे.
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रेलवे का यह फैसला पश्चिमी राजस्थान के लाखों यात्रियों के लिए बेहद राहत भरा है, खासकर त्योहारों, छुट्टियों और बिजनेस यात्राओं के दौरान.
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नई 20 कोच वाली वंदे भारत के शुरू होने से न सिर्फ यात्रा का समय बचेगा बल्कि सुविधा और आराम भी कई गुना बढ़ जाएगा.