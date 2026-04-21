/बेधड़क रहे राजस्थान का किसान, फसल बीमा के लिए 1150 करोड़ रुपये हुए जारी, अब आपकी बल्ले-बल्ले

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खरीफ 2025 के लगभग 2237 करोड़ रुपये के लंबित बीमा दावों का त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा. असफल बुआई, बुआई से कटाई तक खड़ी फसल को नुकसान और कटाई के बाद 14 दिनों तक के पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान को कवर किया जाएगा. किसानों पर बीमा प्रीमियम का बोझ काफी कम हो जाएगा. प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट, बीमारी आदि) से होने वाले नुकसान की भरपाई आसानी से हो सकेगी.