Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /बेधड़क रहे राजस्थान का किसान, फसल बीमा के लिए 1150 करोड़ रुपये हुए जारी, अब आपकी बल्ले-बल्ले

बेधड़क रहे राजस्थान का किसान, फसल बीमा के लिए 1150 करोड़ रुपये हुए जारी, अब आपकी बल्ले-बल्ले

Edited byAnsh RajReported byAnsh Raj
Published: Apr 21, 2026, 09:15 AM|Updated: Apr 21, 2026, 09:15 AM

PM Fasal Bima Yojana Rajasthan:  राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ 2025 सीजन के लिए 1150.04 करोड़ रुपये की राज्यांश अनुदान राशि जारी कर दी गई है. इस फैसले से राज्य के 2.17 करोड़ पंजीकृत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और प्राकृतिक आपदाओं से उनकी फसलों को मजबूत सुरक्षा कवच मिल सकेगा.
 

किसानों को मिलने वाले प्रमुख फायदे1/6
खरीफ 2025 के लगभग 2237 करोड़ रुपये के लंबित बीमा दावों का त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा. असफल बुआई, बुआई से कटाई तक खड़ी फसल को नुकसान और कटाई के बाद 14 दिनों तक के पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान को कवर किया जाएगा. किसानों पर बीमा प्रीमियम का बोझ काफी कम हो जाएगा. प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट, बीमारी आदि) से होने वाले नुकसान की भरपाई आसानी से हो सकेगी.
कौन-कौन से किसान ले सकते हैं फायदा?2/6
सभी छोटे, सीमांत और बड़े किसान जो खरीफ 2025 में फसल बोने वाले हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पहले से पंजीकृत 2.17 करोड़ किसान. लोन लेने वाले (किसान क्रेडिट कार्ड) और गैर-लोन लेने वाले दोनों किसान. सभी फसलें (बाजरा, मूंग, उड़द, तिल, ग्वार, मक्का, कपास, सोयाबीन आदि) शामिल.
फायदा कैसे उठाएं?3/6
नजदीकी ई-मित्र केंद्र, बैंक या कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करें. आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा-खतौनी और मोबाइल नंबर के साथ आवेदन करें.
PM Fasal Bima Yojana Rajasthan4/6
फसल बीमा का प्रीमियम जमा करें (केंद्र + राज्य सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जा रही है). आवेदन की पुष्टि के बाद आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाएगा. फसल नुकसान होने पर CROP APP या स्थानीय कृषि अधिकारी के माध्यम से तुरंत दावा दर्ज कराएं.
PM Fasal Bima Yojana Rajasthan5/6
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
नोट6/6
खरीफ 2025 के लिए फसल बीमा का पंजीकरण अभी भी चल रहा है. किसान भाई जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवा लें ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा में उनका नुकसान कवर हो सके.
Tags:
PM Fasal Bima Yojana

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कूनो नेशनल पार्क के चीतों को रास आ रहा राजस्थान का रणथंभौर, रिहायशी इलाकों में मूवमेंट देख हड़कंप

कूनो नेशनल पार्क के चीतों को रास आ रहा राजस्थान का रणथंभौर, रिहायशी इलाकों में मूवमेंट देख हड़कंप

Rajasthan news
2

पचपदरा रिफाइनरी आग, हादसा या साजिश ? NIA को सौंपी जा सकती है जांच

barmer news
3

हर टेस्ट के बाद खुद का करते थे एनालिसिस, जानें AIR-1 हासिल करने वाले कबीर छिल्लर ने कैसे क्रैक किया JEE

kota news
4

राजस्थान में महिला आरक्षण पर बवाल! रोकी गई पदयात्रा, पुलिस से भिड़ीं BJP महिला कार्यकर्ता

Rajasthan Politics
5

4 साल की बच्ची को जन्मदिन पर डॉक्टरों ने दिया सुनने की शक्ति का गिफ्ट, सफल ऑपरेशन

Rajasthan news