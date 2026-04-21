/बेधड़क रहे राजस्थान का किसान, फसल बीमा के लिए 1150 करोड़ रुपये हुए जारी, अब आपकी बल्ले-बल्ले

PM Fasal Bima Yojana Rajasthan: राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ 2025 सीजन के लिए 1150.04 करोड़ रुपये की राज्यांश अनुदान राशि जारी कर दी गई है. इस फैसले से राज्य के 2.17 करोड़ पंजीकृत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और प्राकृतिक आपदाओं से उनकी फसलों को मजबूत सुरक्षा कवच मिल सकेगा.
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खरीफ 2025 के लगभग 2237 करोड़ रुपये के लंबित बीमा दावों का त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा. असफल बुआई, बुआई से कटाई तक खड़ी फसल को नुकसान और कटाई के बाद 14 दिनों तक के पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान को कवर किया जाएगा. किसानों पर बीमा प्रीमियम का बोझ काफी कम हो जाएगा. प्राकृतिक आपदाओं (सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट, बीमारी आदि) से होने वाले नुकसान की भरपाई आसानी से हो सकेगी.
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सभी छोटे, सीमांत और बड़े किसान जो खरीफ 2025 में फसल बोने वाले हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पहले से पंजीकृत 2.17 करोड़ किसान. लोन लेने वाले (किसान क्रेडिट कार्ड) और गैर-लोन लेने वाले दोनों किसान. सभी फसलें (बाजरा, मूंग, उड़द, तिल, ग्वार, मक्का, कपास, सोयाबीन आदि) शामिल.
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नजदीकी ई-मित्र केंद्र, बैंक या कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करें. आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा-खतौनी और मोबाइल नंबर के साथ आवेदन करें.
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फसल बीमा का प्रीमियम जमा करें (केंद्र + राज्य सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जा रही है). आवेदन की पुष्टि के बाद आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाएगा. फसल नुकसान होने पर CROP APP या स्थानीय कृषि अधिकारी के माध्यम से तुरंत दावा दर्ज कराएं.
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कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
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खरीफ 2025 के लिए फसल बीमा का पंजीकरण अभी भी चल रहा है. किसान भाई जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवा लें ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा में उनका नुकसान कवर हो सके.