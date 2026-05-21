/क्या अब राजस्थान में भी AI बताएगा कब होगी बारिश? खेत से लेकर शहर तक बदल सकती है तस्वीर

IMD AI rainfall system: राजस्थान में मानसून केवल मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि लाखों किसानों की उम्मीदों और उनकी सालभर की मेहनत का आधार होता है. खासकर प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में कृषि पूरी तरह बारिश पर निर्भर है. ऐसे में सटीक और समय पर मौसम जानकारी किसानों के लिए बेहद जरूरी है.
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राजस्थान में मानसून केवल मौसम का बदलाव नहीं लाता, बल्कि लाखों किसानों की आशाओं और उनकी साल भर की मेहनत को भी नई दिशा देता है.राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी इलाकों में कृषि गतिविधियां पूरी तरह से बारिश पर टिकी हुई हैं.
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ऐसे में सही समय पर सटीक मौसम जानकारी किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है. अच्छी खबर यह है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) अब AI आधारित हाई रिज़ॉल्यूशन रेनफॉल फोरकास्ट (HSRRF) प्रणाली पर काम कर रहा है, ये उन्नत तकनीक 1 किलोमीटर के छोटे क्षेत्र तक बेहद सटीक बारिश का पूर्वानुमान देने में सक्षम होगी. अगर ये राजस्थान में भी काम करने लगे तो बारिश को लेकर लेटेस्ट अपडेट जान सकेंगे
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वर्तमान में यह सिस्टम देश के कुछ राज्यों में परीक्षण के रूप में चल रहा है, लेकिन जल्द ही इसे राजस्थान जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में विस्तार दिए जाने की संभावना है. इस AI मॉडल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह सैटेलाइट डेटा, डॉप्लर रडार, ऑटोमैटिक मौसम स्टेशन और रेन गेज से प्राप्त जानकारी का गहन विश्लेषण करके गांव या खेत स्तर पर बारिश की भविष्यवाणी करता है.
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राजस्थान के किसान अब 7 से 10 दिन पहले यह जान सकेंगे कि उनके खेत या गांव के आसपास कितनी और कब बारिश होने वाली है. इससे बुवाई का उचित समय चुनना, सिंचाई की व्यवस्था करना और फसल की सुरक्षा के उपाय करना आसान हो जाएगा.
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बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू और नागौर जैसे जिलों में जहां बारिश बेहद अनियमित और कम होती है, यह नई तकनीक फसल नुकसान को काफी हद तक घटा सकती है.
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यह सुविधा केवल कृषि क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी. जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों में रहने वाले लोगों को भी अत्यधिक सटीक मौसम अपडेट मिल सकेंगे. अचानक भारी बारिश, जलजमाव या बाढ़ जैसी स्थितियों में प्रशासन को पहले से तैयारी करने का मौका मिलेगा, जिससे जान-माल की क्षति को रोका जा सकेगा.
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मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में मौसम का पैटर्न तेजी से बदल रहा है. ऐसे में हाइपर-लोकल यानी अत्यंत स्थानीय स्तर का पूर्वानुमान कृषि, जल प्रबंधन और आपदा नियंत्रण के लिए बहुत जरूरी बन गया है.
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राजस्थान सरकार और IMD के बीच इस उन्नत मौसम प्रणाली को लागू करने को लेकर चर्चा चल रही है. यदि यह सिस्टम पूरे राजस्थान में लागू हो गया.
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तो मरुधरा के किसान अब आसमान की ओर टकटकी लगाकर इंतजार करने के बजाय, स्मार्टफोन या मैसेज के माध्यम से सटीक जानकारी लेकर खेती कर सकेंगे.यह तकनीकी कदम राजस्थान की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.