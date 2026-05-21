/क्या अब राजस्थान में भी AI बताएगा कब होगी बारिश? खेत से लेकर शहर तक बदल सकती है तस्वीर

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IMD AI rainfall system ऐसे में सही समय पर सटीक मौसम जानकारी किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है. अच्छी खबर यह है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) अब AI आधारित हाई रिज़ॉल्यूशन रेनफॉल फोरकास्ट (HSRRF) प्रणाली पर काम कर रहा है, ये उन्नत तकनीक 1 किलोमीटर के छोटे क्षेत्र तक बेहद सटीक बारिश का पूर्वानुमान देने में सक्षम होगी. अगर ये राजस्थान में भी काम करने लगे तो बारिश को लेकर लेटेस्ट अपडेट जान सकेंगे