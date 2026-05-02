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जयपुर में मेट्रो विस्तार का बिग प्लान, प्रहलादपुरा से पिंजरापोल तक नई लाइन, ट्रैफिक से मिलेगी राहत!

Edited bySandhya YadavReported byVishnu Sharma
Published: May 02, 2026, 09:11 AM|Updated: May 02, 2026, 09:11 AM

Jaipur Metro Update: जयपुर मेट्रो फेज-2 का काम जल्द शुरू होगा. 918 करोड़ की लागत से 12 KM कॉरिडोर और 10 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे. प्रहलादपुरा से पिंजरापोल तक मेट्रो विस्तार से शहर में ट्रैफिक और कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा.
 

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Jaipur Metro Update: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जयपुर में सार्वजनिक परिवहन की अहम कड़ी मानी जाने वाली जयपुर मेट्रो के फेज-2 का काम जल्द शुरू होने जा रहा है. इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JMRC) ने एलिवेटेड वायाडक्ट और 10 एलिवेटेड स्टेशनों के डिजाइन और निर्माण के लिए 918.04 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले कार्यों हेतु एलओए (स्वीकृति पत्र) जारी कर दिया है.
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इस स्वीकृति पत्र के तहत फर्म को मेट्रो फेज-2 के पहले पैकेज में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गोशाला तक करीब 12 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर काम करना होगा. इस कॉरिडोर में कुल 10 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें प्रहलादपुरा, मानपुरा, बीलवा कलां, बीलवा, गोनेर मोड़, सीतापुरा, जेईसीसी, कुंभा मार्ग, हल्दीघाटी गेट और पिंजरापोल गोशाला शामिल हैं. इसके साथ ही डिपो तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए स्पर लाइन का निर्माण भी इसी पैकेज का हिस्सा रहेगा.
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फेज-2 परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना बनाई गई है, जिसमें पहले पैकेज के कार्यों के बाद शेष हिस्सों पर भी तेजी से काम शुरू किया जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कुल प्रस्तावित 41 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क में से बची हुई 29 किलोमीटर लंबाई के लिए भी जल्द से जल्द निविदाएं आमंत्रित की जाएं, ताकि परियोजना को तय समय सीमा में पूरा किया जा सके.
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यह परियोजना जयपुर शहर की बढ़ती आबादी और यातायात दबाव को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. मेट्रो फेज-2 के पूरा होने के बाद शहर के बाहरी इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे लोगों की आवाजाही आसान होगी और सड़क यातायात पर दबाव कम होगा. खासकर सीतापुरा और आसपास के औद्योगिक एवं संस्थागत क्षेत्रों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.
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गौरतलब है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 13,037.66 करोड़ रुपये की लागत के साथ मंजूरी दी गई थी. इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को इस परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए थे.
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जयपुर मेट्रो फेज-2 का यह चरण शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है. इससे न सिर्फ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि शहर के विकास को भी नई गति मिलने की संभावना है.
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