/जयपुर में मेट्रो विस्तार का बिग प्लान, प्रहलादपुरा से पिंजरापोल तक नई लाइन, ट्रैफिक से मिलेगी राहत!

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इस स्वीकृति पत्र के तहत फर्म को मेट्रो फेज-2 के पहले पैकेज में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गोशाला तक करीब 12 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर काम करना होगा. इस कॉरिडोर में कुल 10 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें प्रहलादपुरा, मानपुरा, बीलवा कलां, बीलवा, गोनेर मोड़, सीतापुरा, जेईसीसी, कुंभा मार्ग, हल्दीघाटी गेट और पिंजरापोल गोशाला शामिल हैं. इसके साथ ही डिपो तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए स्पर लाइन का निर्माण भी इसी पैकेज का हिस्सा रहेगा.