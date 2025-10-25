क्या आप जानते हैं? राजस्थान में सिर्फ एक ये काम करने पर किसानों को मिलेंगे 4 लाख फ्री!
Rajasthan Government Scheme: राजस्थान सरकार की डिग्गी योजना के तहत किसान 4 लाख लीटर क्षमता वाली डिग्गी पर 75–85% तक की सब्सिडी पा सकते हैं. अधिकतम लाभ ₹3.4 लाख तक है, सब्सिडी सीधे बैंक खाते में DBT के जरिए दी जाएगी.
राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम डिग्गी योजना रखा गया है. इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई में सुविधा देना और फसलों की उपज बढ़ाना है. इसके तहत किसान अपने खेतों में पानी जमा करने के लिए डिग्गी (पानी का टांका) बनवा सकते हैं.
इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को डिग्गी निर्माण पर ₹3.4 लाख तक की सब्सिडी देने का प्रावधान कर रही है. सब्सिडी की राशि किसानों की श्रेणी और डिग्गी की क्षमता के आधार पर तय की गई है. इस योजना से छोटे और सीमांत किसानों को विशेष लाभ मिलेगा.