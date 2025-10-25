क्या आप जानते हैं? राजस्थान में सिर्फ एक ये काम करने पर किसानों को मिलेंगे 4 लाख फ्री!

राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम डिग्गी योजना रखा गया है. इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई में सुविधा देना और फसलों की उपज बढ़ाना है. इसके तहत किसान अपने खेतों में पानी जमा करने के लिए डिग्गी (पानी का टांका) बनवा सकते हैं.