मारवाड़ की रानियों का रहस्यमयी व्यंजन, गोविंद गट्टा का शाही स्वाद, और अब Gen-Z के लिए फ्यूजन ट्विस्ट

स्थानीय इतिहासकार जोशी बताते हैं, "18वीं शताब्दी में मारवाड़ के राठौड़ राजघराने में यह व्यंजन राजसी भोज का हिस्सा बना. सब्जियां दुर्लभ होने से बेसन को गूंथकर गट्टे बनाए जाते, जो पोषण और स्वाद दोनों देते. यह न केवल जीवट का प्रतीक था, बल्कि भगवान गोविंद देव जी (श्रीकृष्ण का स्वरूप) को भोग चढ़ाने की परंपरा से जुड़ा."