मारवाड़ की रानियों का रहस्यमयी व्यंजन, गोविंद गट्टा का शाही स्वाद, और अब Gen-Z के लिए फ्यूजन ट्विस्ट
Rajasthani Govind Gatta: राजस्थान के रेगिस्तानी किलों की दीवारों के पीछे, जहां रानियां सूखे की मार झेलते हुए भी स्वाद का साम्राज्य रचती रहीं, वहां जन्मा गोविंद गट्टा आज भी राजपूताना विरासत का प्रतीक है.
Published: Nov 06, 2025, 11:36 AM IST | Updated: Nov 06, 2025, 11:36 AM IST
राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में जहां पानी की एक-एक बूंद सोना समान थी, वहां राजपूत राजघरानों की रानियां सीमित सामग्री से स्वाद का चमत्कार रचती रहीं. गोविंद गट्टा—बेसन के मुलायम गट्टों को दही-मसालेदार ग्रेवी में नहलाने वाली यह शाही डिश—इसी सूखे की गोद में जन्मी.
स्थानीय इतिहासकार जोशी बताते हैं, "18वीं शताब्दी में मारवाड़ के राठौड़ राजघराने में यह व्यंजन राजसी भोज का हिस्सा बना. सब्जियां दुर्लभ होने से बेसन को गूंथकर गट्टे बनाए जाते, जो पोषण और स्वाद दोनों देते. यह न केवल जीवट का प्रतीक था, बल्कि भगवान गोविंद देव जी (श्रीकृष्ण का स्वरूप) को भोग चढ़ाने की परंपरा से जुड़ा."