Govind Singh Dotasara: क्या करते हैं डोटासरा के लुकअलइक गोविंद सिंह? शादी में नाश्ता करते हुए आए थे नजर

Dotasara Lookalike Exposed Viral Video: राजस्थान की राजनीति में गरजते हुए नाम गोविंद सिंह डोटासरा का हमशक्ल अब सोशल मीडिया पर स्टार बन गया है. एक शादी समारोह में नाश्ता करते हुए नजर आए इस शख्स की तस्वीर और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. 

Published: Feb 16, 2026, 10:27 AM IST | Updated: Feb 16, 2026, 10:27 AM IST
लोग उन्हें देखकर हैरान हैं क्योंकि उनकी शक्ल-सूरत, कद-काठी, चाल-ढाल, बालों की स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज हूबहू डोटासरा से मिलती है. सोशल मीडिया पर उन्हें "डोटासरा का डुप्लीकेट", "दूसरा डोटासरा" और "फेक डोटासरा" जैसे नामों से पुकारा जा रहा है.
यह हमशक्ल कौन है?

दरअसल, यह शख्स नरेश कुमार सिंधी है, जो डीडवाना जिले के लाडनूं कस्बे में रहते हैं. 42 वर्षीय नरेश सिंधी मेडिकल क्षेत्र में नौकरी करते हैं और साथ ही कैटरिंग का बिजनेस भी चलाते हैं. वे शादी-समारोहों में कैटरिंग की बुकिंग पर जाते हैं. करीब 20 साल से वे लाडनूं में बसे हुए हैं और उनका ससुराल भी यहीं है.