Govind Singh Dotasara: क्या करते हैं डोटासरा के लुकअलइक गोविंद सिंह? शादी में नाश्ता करते हुए आए थे नजर

दरअसल, यह शख्स नरेश कुमार सिंधी है, जो डीडवाना जिले के लाडनूं कस्बे में रहते हैं. 42 वर्षीय नरेश सिंधी मेडिकल क्षेत्र में नौकरी करते हैं और साथ ही कैटरिंग का बिजनेस भी चलाते हैं. वे शादी-समारोहों में कैटरिंग की बुकिंग पर जाते हैं. करीब 20 साल से वे लाडनूं में बसे हुए हैं और उनका ससुराल भी यहीं है.