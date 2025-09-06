चित्तौड़गढ़ में 50 हजार लोगों के लिए महाप्रसादी का भव्य आयोजन, 140 हलवाइयों की मेहनत से बन रही 50 क्विंटल आटे की पूड़ियां

महिला काउंटर पर एटीबीएफ की महिलाएं सेवा देंगी. इस सेवा कार्य में 400 भामाशाहों का योगदान है, जो विभिन्न धर्मों से दान देकर भोजन व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं. समिति के संस्थापक सुनील ढिलीवाल ने बताया कि इसकी शुरुआत 2012 में 12 हजार लोगों के भोजन के साथ हुई थी, लेकिन कोविड-19 के कारण दो साल रुकावट आई. इस बार 50 हजार लोगों के लिए महाप्रसादी तैयार की जा रही है.