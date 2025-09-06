चित्तौड़गढ़ में 50 हजार लोगों के लिए महाप्रसादी का भव्य आयोजन, 140 हलवाइयों की मेहनत से बन रही 50 क्विंटल आटे की पूड़ियां
Grand Mahaprasad Preparation: चित्तौड़गढ़ में अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर 50 हजार लोगों के लिए महाप्रसाद वितरण की भव्य तैयारी चल रही है. चित्तौड़गढ़ महोत्सव समिति के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में सब्जी, पूड़ी और पकौड़ी शामिल होंगी.
Published: Sep 06, 2025, 10:18 AM IST | Updated: Sep 06, 2025, 10:18 AM IST
सूचना केंद्र के बाहर 20 काउंटर स्थापित किए गए हैं, जहां दोपहर 1 बजे से पुरुषों के लिए और शाम 5 बजे नेहरू बाजार के त्रिनेत्र गणेश चौक पर महिलाओं के लिए प्रसाद वितरण शुरू होगा. वितरण तब तक चलेगा, जब तक गणपति विसर्जन पूरा नहीं हो जाता.
महिला काउंटर पर एटीबीएफ की महिलाएं सेवा देंगी. इस सेवा कार्य में 400 भामाशाहों का योगदान है, जो विभिन्न धर्मों से दान देकर भोजन व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं. समिति के संस्थापक सुनील ढिलीवाल ने बताया कि इसकी शुरुआत 2012 में 12 हजार लोगों के भोजन के साथ हुई थी, लेकिन कोविड-19 के कारण दो साल रुकावट आई. इस बार 50 हजार लोगों के लिए महाप्रसादी तैयार की जा रही है.