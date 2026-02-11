Zee Rajasthan
Hanuman Beniwal : लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी की ओर इशारा कर बोले हनुमान बेनीवाल, कहा- "एक दिन के लिए वहां बैठा दो, पावर समझा दूंगा..."

Hanuman Beniwal News: लोकसभा के बजट सत्र (2026) में मंगलवार (10 फरवरी 2026) को राजस्थान के नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल को संबोधित करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा: "एक दिन के लिए वहां बैठा दो, पावर समझा दूंगा..."
 

Published: Feb 11, 2026, 08:14 AM IST | Updated: Feb 11, 2026, 08:14 AM IST
लोकसभा में आम बजट 2026-27 पर चल रही सामान्य चर्चा के दौरान राजस्थान के नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के सांसद एवं पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने जोरदार अंदाज में अपनी बात रखी. मंगलवार (10 फरवरी 2026) को सदन में मौजूद पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में हुई इस चर्चा में बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया, लेकिन साथ ही सदन में कई मजेदार और हल्के-फुल्के पल भी देखने को मिले, जिन्होंने पूरे माहौल को हंसी-मजाक से भर दिया. सदन में सत्तापक्ष, विपक्ष और पीठासीन अधिकारी तक कई बार ठहाके लगाते नजर आए.
एडवोकेट चंद्रशेखर की चुटकी और पीठासीन की हंसी

चर्चा की शुरुआत में जब पीठासीन जगदंबिका पाल ने हनुमान बेनीवाल का नाम पुकारा, तो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने तुरंत चुटकी ले ली. उन्होंने पीठासीन से कहा, "सर, कम बुलवाना आज इनको." इस टिप्पणी पर जगदंबिका पाल खुद भी हंस पड़े और सदन में हल्की हंसी की लहर दौड़ गई. इसके बाद बेनीवाल ने बोलना शुरू किया और अपना पूरा समय मुद्दों पर केंद्रित रखा.