लोकसभा में आम बजट 2026-27 पर चल रही सामान्य चर्चा के दौरान राजस्थान के नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के सांसद एवं पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने जोरदार अंदाज में अपनी बात रखी. मंगलवार (10 फरवरी 2026) को सदन में मौजूद पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में हुई इस चर्चा में बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया, लेकिन साथ ही सदन में कई मजेदार और हल्के-फुल्के पल भी देखने को मिले, जिन्होंने पूरे माहौल को हंसी-मजाक से भर दिया. सदन में सत्तापक्ष, विपक्ष और पीठासीन अधिकारी तक कई बार ठहाके लगाते नजर आए.