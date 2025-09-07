सचिन पायलट की इन तस्वीरों ने जीता दिल, पांचवी देखकर कहेंगे- ऐसे ही नहीं दिग्गज कहे जाते

राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है. 7 सितंबर 1977 को अमेठी उत्तर प्रदेश में जन्मे सचिन पायलट ने अपनी पढ़ाई और जीवन की शुरुआत एक शिक्षित और राजनीतिक माहौल में की. उनके पिता राजेंद्र सिंह पायलट भी एक दिग्गज कांग्रेस नेता रहे.