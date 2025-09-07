सचिन पायलट की इन तस्वीरों ने जीता दिल, पांचवी देखकर कहेंगे- ऐसे ही नहीं दिग्गज कहे जाते

Published: Sep 07, 2025, 02:25 PM IST | Updated: Sep 07, 2025, 02:25 PM IST
1/8
rajasthan politician Sachin Pilot
1/8
Sachin Pilot Borthday: राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ मनाया. भाबरू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को फल वितरित कर जन्मदिन को सेवा और समर्पण के रूप में मनाया गया.
2/8
rajasthan politician Sachin Pilot
2/8
राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है. 7 सितंबर 1977 को अमेठी उत्तर प्रदेश में जन्मे सचिन पायलट ने अपनी पढ़ाई और जीवन की शुरुआत एक शिक्षित और राजनीतिक माहौल में की. उनके पिता राजेंद्र सिंह पायलट भी एक दिग्गज कांग्रेस नेता रहे.