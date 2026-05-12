/बाजार की कोल्ड ड्रिंक्स छोड़िए, घर पर बनाएं ये Rajasthani गुलकंद मिल्क, टेस्ट में भी है लाजवाब

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जैसे-जैसे राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों में पारा 45-47 डिग्री के पार जा रहा है, शरीर को भीतर से ठंडा रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है. ऐसे में बाजार के प्रिजर्वेटिव वाले कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय आयुर्वेद का 'देसी नुस्खा'-गुलकंद मिल्क-सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो रहा है. यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर भी है.