/बाजार की कोल्ड ड्रिंक्स छोड़िए, घर पर बनाएं ये Rajasthani गुलकंद मिल्क, टेस्ट में भी है लाजवाब

Rajasthan famous Dish: भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए गुलकंद मिल्क एक बेहतरीन आयुर्वेदिक ड्रिंक है. ठंडे दूध और गुलाब के मिश्रण से तैयार यह पेय न केवल एसिडिटी दूर करता है, बल्कि शरीर को प्राकृतिक ठंडक भी देता है. इसे मिनटों में घर पर बनाया जा सकता है.
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जैसे-जैसे राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों में पारा 45-47 डिग्री के पार जा रहा है, शरीर को भीतर से ठंडा रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है. ऐसे में बाजार के प्रिजर्वेटिव वाले कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय आयुर्वेद का 'देसी नुस्खा'-गुलकंद मिल्क-सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो रहा है. यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर भी है.
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यह ठंडे दूध और गुलाब की पंखुड़ियों से बने गुलकंद का एक खुशबूदार मिश्रण है. गुलकंद को अपनी ठंडी तासीर के लिए जाना जाता है, जो सदियों से भारतीय घरों में गर्मी से लड़ने के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है.
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यह शरीर के आंतरिक तापमान को संतुलित करता है और लू (Heatwave)के प्रभाव को कम करता है. अगर आपको एसिडिटी, सीने में जलन या कब्ज की शिकायत है, तो यह ड्रिंक आपके लिए वरदान है.
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बता दें कि यह सेहत और त्वाचा दोनों के लिए फायदेमंद मानी जाती है. गुलाब के गुण त्वचा में निखार लाते हैं और दूध आपको दिन भर के लिए एनर्जी देता है. इसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गुलकंद की अपनी प्राकृतिक मिठास होती है.
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इसे बनाने के लिए जरूरी सामग्री में 1 कप एकदम ठंडा दूध. 1 से 2 बड़े चम्मच गुलकंद. 1/4 चम्मच इलायची पाउडर. सजावट के लिए कटे हुए बादाम, पिस्ता या सूखी गुलाब की पंखुड़ियां आदि.
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बनाने की विधि-एक ब्लेंडर में ठंडा दूध, गुलकंद और इलायची पाउडर डालें. इसे तब तक चलाएं जब तक कि गुलकंद दूध में अच्छी तरह मिल न जाए. (यदि आप अधिक मिठास चाहते हैं, तो इसमें शहद या भीगे हुए खजूर डाल सकते हैं). इसे एक गिलास में निकालें, बर्फ के टुकड़े डालें और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स छिड़कें.
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गुलकंद मिल्क को और ज्यादा रिफ्रेशिंग और हेल्दी बनाने के लिए इसमें भीगे हुए सब्जा सीड्स (सब्जा के बीज) मिलाएं. ये बीज पेट को तुरंत ठंडक पहुंचाते हैं और वेट लॉस में भी मदद करते हैं.
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प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या दवा/घरेलू उपाय अपनाने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लिया करें. Zee Rajasthan इसकी पुष्टि नहीं करता है.