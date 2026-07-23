/राजस्थान में मानसून का कहर, 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

7 /7

प्रशासन की अपील, सतर्क रहें नागरिक लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने और मौसम विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है. बिजली गिरने, तेज बहाव वाले नालों और उफनती नदियों के पास जाने से बचने की भी सलाह दी गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि सक्रिय मानसून के कारण आने वाले दिनों में भी राजस्थान के कई हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे जलाशयों में पानी की आवक बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा.