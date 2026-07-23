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राजस्थान में मानसून का कहर, 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 23, 2026, 09:06 AM|Updated: Jul 23, 2026, 09:06 AM

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और मौसम विभाग ने 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. ब्यावर में सीजन की सबसे अधिक 9 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि अजमेर और भीलवाड़ा में 3 से 5 इंच तक बरसात हुई. लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं, कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और जनजीवन प्रभावित हुआ है. दक्षिण राजस्थान में अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि 25 जुलाई के बाद पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने की संभावना है.
 

Rajasthan Weather Update1/7

Rajasthan Weather Update

राजस्थान में मानसून पूरे वेग के साथ सक्रिय बना हुआ है. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कई जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार को प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.
Rajasthan Weather Update2/7

Rajasthan Weather Update

विभाग के अनुसार दक्षिण राजस्थान में कहीं-कहीं अतिभारी बारिश होने की संभावना है. प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन टीमों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं.
ब्यावर में सीजन की सबसे ज्यादा 9 इंच बारिश3/7

ब्यावर में सीजन की सबसे ज्यादा 9 इंच बारिश

ब्यावर जिले में मानसून ने इस सीजन का नया रिकॉर्ड बना दिया. यहां एक ही दिन में करीब 9 इंच बारिश दर्ज की गई, जो इस वर्ष की सबसे अधिक वर्षा मानी जा रही है. तेज बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया और सड़कें तालाब में तब्दील नजर आईं. वहीं अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में भी 3 से 5 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई. कई कॉलोनियों और बाजारों में पानी भरने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा.
नदियां उफान पर, खेतों में भरा पानी4/7

नदियां उफान पर, खेतों में भरा पानी

लगातार हो रही बारिश से प्रदेश की कई बरसाती नदियां और नाले उफान पर हैं. कई ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्ग प्रभावित हुए हैं, जबकि कुछ स्थानों पर पानी भरने से यातायात भी बाधित हुआ है. खेतों में पानी भरने से खरीफ फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद है, हालांकि जिन क्षेत्रों में अत्यधिक जलभराव हुआ है वहां फसलों को नुकसान की आशंका भी बढ़ गई है. प्रशासन ने लोगों को उफनते नदी-नालों को पार नहीं करने की सलाह दी है.
दक्षिण राजस्थान में सबसे ज्यादा असर5/7

दक्षिण राजस्थान में सबसे ज्यादा असर

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और आसपास के जिलों में अतिभारी बारिश हो सकती है. इन क्षेत्रों में भूस्खलन, जलभराव और तेज बहाव जैसी स्थितियां बनने की संभावना को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. संवेदनशील इलाकों में राहत एवं बचाव दलों को भी तैयार रखा गया है.
25 जुलाई के बाद पश्चिमी राजस्थान में राहत के संकेत6/7

25 जुलाई के बाद पश्चिमी राजस्थान में राहत के संकेत

मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल मानसून पूरी तरह सक्रिय है और अगले 48 घंटे तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. हालांकि 25 जुलाई के बाद पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकती हैं. इसके बावजूद पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं.
प्रशासन की अपील, सतर्क रहें नागरिक7/7

प्रशासन की अपील, सतर्क रहें नागरिक

लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने और मौसम विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है. बिजली गिरने, तेज बहाव वाले नालों और उफनती नदियों के पास जाने से बचने की भी सलाह दी गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि सक्रिय मानसून के कारण आने वाले दिनों में भी राजस्थान के कई हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे जलाशयों में पानी की आवक बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा.
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