Holi: पुष्कर से उदयपुर तक 5 बेस्ट जगहें जहां मनाएं रंगों का सबसे बड़ा उत्सव, होली बनेगी यादगार

Rajasthan Tourism: अगर आप भी इस होली को खास बनाना चाहते हैं तो राजस्थान की ये जगहें आपके लिए बेस्ट हो सकती हैं. जहां पर आप रंग भरे त्यौहार को खास बना सकते हैं.  आइए जानते हैं इन जगहों के बारें में-

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Feb 24, 2026, 02:30 PM IST | Updated:Feb 24, 2026, 02:38 PM IST
राजस्थान की मिट्टी और यहां के उत्सवों में एक ऐसी खासियत है जो सात समंदर पार से भी लोगों को खींच लाती है. साल 2026 की होली अगर आप राजस्थान में मनाने का मन बना रहे हैं, तो यकीन मानिए यह आपकी जिंदगी के सबसे रंगीन अनुभवों में से एक होगा.यहां के 5 ऐसी जगहें हैं, जहां की होली देखने के लिए विदेशी पर्यटक महीनों पहले से अपनी टिकट बुक करवा लेते हैं-
पुष्कर की होली केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है. यहां की कपड़ा फाड़' होली और वराह घाट का रॉक म्यूजिक फेस्टिवल युवाओं और विदेशी सैलानियों के बीच जबरदस्त लोकप्रिय है. होली से 5 दिन पहले ही यहां माहौल बन जाता है और ढोल की थाप पर रात के 3 बजे तक चलने वाला डांस इस जगह को राजस्थान का पार्टी हब बना देता है.