Published:Feb 24, 2026, 02:30 PM IST | Updated:Feb 24, 2026, 02:38 PM IST
Holi 2026 Rajasthan Best Place
राजस्थान की मिट्टी और यहां के उत्सवों में एक ऐसी खासियत है जो सात समंदर पार से भी लोगों को खींच लाती है. साल 2026 की होली अगर आप राजस्थान में मनाने का मन बना रहे हैं, तो यकीन मानिए यह आपकी जिंदगी के सबसे रंगीन अनुभवों में से एक होगा.यहां के 5 ऐसी जगहें हैं, जहां की होली देखने के लिए विदेशी पर्यटक महीनों पहले से अपनी टिकट बुक करवा लेते हैं-
Holi 2026 Rajasthan Best Place Pushkar
पुष्कर की होली केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है. यहां की कपड़ा फाड़' होली और वराह घाट का रॉक म्यूजिक फेस्टिवल युवाओं और विदेशी सैलानियों के बीच जबरदस्त लोकप्रिय है. होली से 5 दिन पहले ही यहां माहौल बन जाता है और ढोल की थाप पर रात के 3 बजे तक चलने वाला डांस इस जगह को राजस्थान का पार्टी हब बना देता है.