कैसे रेगिस्तान में कांटे चबा जाता है ऊंट? क्या जानते हैं आप?

ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि यह मरुस्थलीय परिस्थितियों में सीमित संसाधनों के बावजूद जीवित रहने की अद्भुत क्षमता रखता है. रेगिस्तान में खाने-पीने की चीजें कम होती हैं, फिर भी ऊंट कांटेदार टहनियों और कैक्टस जैसी कंटीली वनस्पतियों को आसानी से चबा लेता है.