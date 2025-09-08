Zee Rajasthan
mobile app

कैसे रेगिस्तान में कांटे चबा जाता है ऊंट? क्या जानते हैं आप?

Camels Eat Cactus: रेगिस्तान का जहाज! कांटेदार कैक्टस और टहनियों को आसानी से चबा लेता है. इसकी अनोखी बनावट इसे मरुस्थल में जीवित रखती है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Sep 08, 2025, 11:03 AM IST | Updated: Sep 08, 2025, 11:03 AM IST
1/7

Camels Eat Cactus

Camels Eat Cactus1/7
ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि यह मरुस्थलीय परिस्थितियों में सीमित संसाधनों के बावजूद जीवित रहने की अद्भुत क्षमता रखता है. रेगिस्तान में खाने-पीने की चीजें कम होती हैं, फिर भी ऊंट कांटेदार टहनियों और कैक्टस जैसी कंटीली वनस्पतियों को आसानी से चबा लेता है.
2/7

Camels Eat Cactus

Camels Eat Cactus2/7
हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक 15 सेकेंड के वीडियो में ऊंट को शांति से कांटेदार टहनी खाते देखा गया, जिसने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया. कई लोग सोचते हैं कि नुकीले कांटे ऊंट के मुंह या गले को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते.