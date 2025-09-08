कैसे रेगिस्तान में कांटे चबा जाता है ऊंट? क्या जानते हैं आप?

Published: Sep 08, 2025, 11:03 AM IST | Updated: Sep 08, 2025, 11:03 AM IST
1/7
Camels Eat Cactus
1/7
ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि यह मरुस्थलीय परिस्थितियों में सीमित संसाधनों के बावजूद जीवित रहने की अद्भुत क्षमता रखता है. रेगिस्तान में खाने-पीने की चीजें कम होती हैं, फिर भी ऊंट कांटेदार टहनियों और कैक्टस जैसी कंटीली वनस्पतियों को आसानी से चबा लेता है.
2/7
Camels Eat Cactus
2/7
हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक 15 सेकेंड के वीडियो में ऊंट को शांति से कांटेदार टहनी खाते देखा गया, जिसने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया. कई लोग सोचते हैं कि नुकीले कांटे ऊंट के मुंह या गले को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते.