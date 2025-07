मानसून में सांपों का खौफ! इन आसान तरीकों से करें जहरीले और गैर जहरीले की पहचान

How To Identify Snakes in Monsoon: राजस्थान में बारिश के मौसम में सांपों की परेशानी देखने को मिलती है. जहां पर लोग डर के माहौल में बाहर निकलते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे आप सांप देखकर ही उसके जहरीले होने या न होने का पता लगा सकते हैं.