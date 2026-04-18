/घर पर ऐसे बनाएं... देसी घी से छुकी हुई Special राजस्थानी लहसुन की चटनी और नींबू की तीन बूँद का तड़का...

Rajasthani Garlic Chutney: राजस्थानी खाने का अपना ही एक अलग स्वाद है. अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो चटपटी, तीखी और घरेलू चटनी का शौकीन हैं, तो आज हम आपके लिए लाए हैं एकदम Special राजस्थानी लहसुन की चटनी की रेसिपी.
1/8
यह चटनी न सिर्फ बनाने में बेहद आसान है, बल्कि स्वाद में भी कमाल की है. खास बात यह है कि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे बेहद स्वादिष्ट और खुशबूदार बना देता है. अंत में डाली गई नींबू की तीन बूँदें इसका जादू और बढ़ा देती हैं.
2/8
यह चटनी राजस्थान के पारंपरिक स्वाद को पूरी तरह से बरकरार रखती है. गर्म-गर्म बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, दाल-बाटी-चूरमा, पराठा या फिर सादे चावल के साथ यह चटनी लाजवाब लगती है. एक बार बनाकर आप इसे 8 से 10 दिनों तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं.
3/8
ताजा लहसुन की कलियाँ — 20 से 25 सूखी लाल मिर्च — 10 से 12 (कश्मीरी और तीखी दोनों का मिश्रण) जीरा — 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर — 1 छोटा चम्मच नमक — स्वादानुसार देसी घी — 3 बड़े चम्मच नींबू — आधा हिंग — चुटकी भर
4/8
सबसे पहले सूखी लाल मिर्च को 10-15 मिनट गुनगुने पानी में भिगो लें. लहसुन की कलियाँ अच्छे से छीलकर साफ कर लें. अब मिक्सर में लहसुन, निचोड़ी हुई लाल मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर और थोड़ा नमक डालकर मोटा-मोटा पेस्ट बना लें. चटनी को बहुत बारीक न पीसें, थोड़ा दरदरा रखने से स्वाद बेहतर आता है.
5/8
एक छोटी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच देसी घी गरम करें. घी अच्छे से गर्म हो जाने पर जीरा डालें. जब जीरा चटकने लगे तो चुटकी भर हिंग डाल सकते हैं. अब तैयार लहसुन-मिर्च का पेस्ट डालकर मध्यम आँच पर 4-5 मिनट तक अच्छे से पकाएँ. पकाते समय लगातार चलाते रहें. जब चटनी से अच्छी खुशबू आने लगे और घी अलग दिखने लगे, तो समझ लें कि चटनी पक चुकी है.
6/8
आँच बंद करने से पहले स्वाद चख लें और अगर जरूरत हो तो नमक एडजस्ट कर लें. अब सबसे खास स्टेप नींबू की तीन बूँदें. आँच बंद कर चटनी में नींबू की सिर्फ तीन बूँदें निचोड़ें. यह चटनी को एकदम ताजगी भरा और चटपटा स्वाद देती हैं. अंत में बचा हुआ आधा चम्मच देसी घी गरम करके ऊपर से डाल दें. इससे चटनी की चमक और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं. अच्छे से मिला लें.
7/8
यह चटनी गर्मागर्म रोटियों, पराठों, भजिया या स्नैक्स के साथ परोसें तो मजा दोगुना हो जाता है. अगर आपको ज्यादा तीखी पसंद है तो लाल मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं. देसी घी का इस्तेमाल इस चटनी को राजस्थानी स्टाइल में खास बनाता है, इसलिए घी की मात्रा कम न करें.
8/8
नींबू की सिर्फ तीन बूँदें काफी हैं. ज्यादा डालने से खट्टापन बढ़ सकता है. चटनी को एयरटाइट डिब्बे में रखकर फ्रिज में स्टोर करें तो यह लंबे समय तक ताजा रहती है.यह घरेलू और पारंपरिक राजस्थानी लहसुन की चटनी न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि बनाने में भी बहुत कम समय लगता है. एक बार ट्राई करने के बाद आप बार-बार बनाना चाहेंगे.