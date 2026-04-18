/घर पर ऐसे बनाएं... देसी घी से छुकी हुई Special राजस्थानी लहसुन की चटनी और नींबू की तीन बूँद का तड़का...

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आँच बंद करने से पहले स्वाद चख लें और अगर जरूरत हो तो नमक एडजस्ट कर लें. अब सबसे खास स्टेप नींबू की तीन बूँदें. आँच बंद कर चटनी में नींबू की सिर्फ तीन बूँदें निचोड़ें. यह चटनी को एकदम ताजगी भरा और चटपटा स्वाद देती हैं. अंत में बचा हुआ आधा चम्मच देसी घी गरम करके ऊपर से डाल दें. इससे चटनी की चमक और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं. अच्छे से मिला लें.