/स्मोकी फ्लेवर वाले मसाला छाछ में मिलाएं ये 10 चीजें, घर पर ही मिलेगा बाजार वाला स्वाद, गर्मी हो जाएगी छू मंतर!

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राजस्थानी स्मोकी फ्लेवर वाले मसाला छाछ बनाने के लिए 1 बाउल छाछ, आधी चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हिंग, 1 चम्मच हरा धनिया, 1 अंगारा और आधा छोटी चम्मच घी की जरूरत पड़ेगी.