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स्मोकी फ्लेवर वाले मसाला छाछ में मिलाएं ये 10 चीजें, घर पर ही मिलेगा बाजार वाला स्वाद, गर्मी हो जाएगी छू मंतर!

Edited byAman SinghReported byAman Singh
Published: Apr 23, 2026, 02:49 PM|Updated: Apr 23, 2026, 02:49 PM

Rajasthani Masala Chaas: राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर राजस्थानी स्मोकी फ्लेवर वाले मसाला छाछ के बारे में बताएंगे.

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राजस्थानी व्यंजन इसकी समृद्ध विरासत और शुष्क जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित है. ऐसे में आज हम आपको राजस्थान के मशहूर व्यंजन राजस्थानी स्मोकी फ्लेवर वाले मसाला छाछ के बारे में बताएंगे, जिसे आप घर पर बनाकर उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं.
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आज हम आपको राजस्थानी स्मोकी फ्लेवर वाले मसाला छाछ की रेसिपी बताएंगे. राजस्थानी स्मोकी फ्लेवर वाले मसाला छाछ को आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. आइए स्मोकी फ्लेवर वाले मसाला छाछ बनाने की पूरी प्रक्रिया को जानते हैं.
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राजस्थानी स्मोकी फ्लेवर वाले मसाला छाछ बनाने के लिए 1 बाउल छाछ, आधी चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हिंग, 1 चम्मच हरा धनिया, 1 अंगारा और आधा छोटी चम्मच घी की जरूरत पड़ेगी.
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मसाला छाछ बनाने के लिए एक बाउल में छाछ लें उसमें चाट मसाला और भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दें. इसके बाद काली मिर्च पाउडर, काला नमक, धनिया जीरा पाउडर और सादा नमक डाल दें.
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अब इसमें हरी धनिया डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दें और कोयले को एकदम गर्म करके गैस पर अंगारा बना लें. इसके बाद प्लेट में पेपर फोइल की कटोरी बनाकर अंगारे को उस पर रख दें.
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इसके बाद इसपर कांच का गिलास डालकर उल्टा कर दें, ताकि सहारा दुआ अंगारे का गिलास के अंदर आ जाए और स्मोकी फ्लेवर ग्लास के अंदर बैठ जाए. अब थोड़ी देर के बाद ग्लास को सीधा कर दें और तुरंत उसमें बनाई हुई मसाला छाछ को डाल दें.
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अब अच्छी तरह से मिक्स करके बर्फ के टुकड़े और हरा धनिया डालकर मसाला छाछ को को सर्व करें. अब आपका गर्मियों में ठंडा-ठंडा कूल स्मोकी फ्लेवर वाला मसाला छाछ बनकर तैयार है.
Tags:
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