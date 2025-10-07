जयपुर के पंडित से जानिए धनतेरस पर कुबेर देव और भगवान धन्वंतरि की पूजा का तरीका, दौड़ी आएंगी मां लक्ष्मी!

Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन कुबेर देव और भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है. इस दिन शुभ मुहूर्त में घर के उत्तर या पूर्व दिशा में दीप जलाकर धन्वंतरि भगवान की आराधना करनी चाहिए और कुबेर देव को चांदी या पीतल के पात्र में धान, सिक्के और सुपारी अर्पित करनी चाहिए. बहुत से लोग इस विशेष पूजा के दौरान कुछ लोग गलतियां कर देते हैं, जिनसे मां लक्ष्मी रूठ जाती है. इस मौके पर जयपुर के ज्योतिषाचार्य डॉ. पं. पुरूषोत्तम गौड़ ने धनतेरस पर कुबेर देव और भगवान धन्वंतरि की पूजा का सही तरीका बताया है, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे.