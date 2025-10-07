Zee Rajasthan
जयपुर के पंडित से जानिए धनतेरस पर कुबेर देव और भगवान धन्वंतरि की पूजा का तरीका, दौड़ी आएंगी मां लक्ष्मी!

Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन कुबेर देव और भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है. इस दिन शुभ मुहूर्त में घर के उत्तर या पूर्व दिशा में दीप जलाकर धन्वंतरि भगवान की आराधना करनी चाहिए और कुबेर देव को चांदी या पीतल के पात्र में धान, सिक्के और सुपारी अर्पित करनी चाहिए. बहुत से लोग इस विशेष पूजा के दौरान कुछ लोग गलतियां कर देते हैं, जिनसे मां लक्ष्मी रूठ जाती है. इस मौके पर जयपुर के ज्योतिषाचार्य डॉ. पं. पुरूषोत्तम गौड़ ने धनतेरस पर कुबेर देव और भगवान धन्वंतरि की पूजा का सही तरीका बताया है, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे.

Oct 07, 2025
Dhanteras 2025: ज्योतिष परिषद एवम् शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉ. पं. पुरूषोत्तम गौड़ ने बताया कि धन तेरस 2025 का त्योहार 18 अक्टूबर, शनिवार को मनाया जाएगा, क्योंकि प्रदोष काल 18 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि को स्पर्श कर रहा है. इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:16 बजे से रात 8:20 बजे तक है, जो प्रदोष काल में आता है. इस वर्ष धन तेरस पर ब्रह्म योग रहेगा और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.
जयपुर के पंडित जी बताते हैं कि तिथि और मुहूर्त धन तेरस की तिथि: 18 अक्टूबर, शनिवार त्रयोदशी तिथि आरंभ: 18 अक्टूबर, दोपहर 12:18 बजे. त्रयोदशी तिथि समाप्त: 19 अक्टूबर, दोपहर 01:51 बजे. धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त पूजा का शुभ मुहूर्त- 18 अक्टूबर शाम 7:16 बजे से रात 8:20 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त- प्रातः 4:43 से 5:33 बजे तक अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 बजे तक प्रदोष काल – शाम 05:48 से रात 08:20 बजे तक वृषभ काल – शाम 07:16 से रात 09:11 बजे तक