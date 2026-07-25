/दिमाग की तरंगों से समझी जाएगी याददाश्त और सुनने की क्षमता, IIT जोधपुर की नई पहल

Jodhpur News: IIT जोधपुर की कॉग्निटिव ब्रेन डायनेमिक्स लैब ब्रेन वेव्स के जरिए याददाश्त में कमी, सुनने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य पर शोध कर रही है. यह अध्ययन MCI, डिमेंशिया, ADHD, OCD और भविष्य की स्वास्थ्य तकनीकों के विकास में मददगार साबित हो सकता है.
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Jodhpur News: क्या मस्तिष्क की तरंगें भविष्य में याददाश्त कमजोर होने का संकेत पहले ही दे सकती हैं? क्या इन्हीं संकेतों के जरिए यह समझा जा सकता है कि कोई व्यक्ति शोर-शराबे के बीच बातचीत को कैसे सुनता और समझता है? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए आईआईटी जोधपुर की कॉग्निटिव ब्रेन डायनेमिक्स लैब (CBDL) अत्याधुनिक शोध कर रही है. यह शोध भविष्य में मानसिक स्वास्थ्य, स्मृति और श्रवण क्षमता से जुड़ी नई तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.
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आईआईटी जोधपुर के स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में प्रोफेसर दीपांजन रॉय के नेतृत्व में कॉग्निटिव ब्रेन डायनेमिक्स लैब कार्य कर रही है. यहां ध्यान, स्मृति, भावनाओं, भाषण को समझने की क्षमता और बदलती परिस्थितियों के प्रति मस्तिष्क की प्रतिक्रिया पर आधुनिक तकनीकों की मदद से अध्ययन किया जा रहा है. शोध का उद्देश्य यह समझना है कि मस्तिष्क अलग-अलग परिस्थितियों में कैसे काम करता है और भविष्य में इन जानकारियों का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में कैसे किया जा सकता है.
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शोधकर्ताओं के अनुसार मस्तिष्क को हल्की विद्युत उत्तेजना देकर सुनी और देखी गई जानकारी को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है. ब्रेन वेव्स का अध्ययन यह समझने में भी मदद कर रहा है कि कोई व्यक्ति शोर के बीच बातचीत को किस तरह सुनता और समझता है. इसके साथ ही ऐसी ध्वनियों के अनुभव पर भी अध्ययन किया जा रहा है, जो वास्तव में मौजूद नहीं होतीं. शोधकर्ताओं का मानना है कि इस दिशा में मिले परिणाम भविष्य में सहायक श्रवण उपकरणों के विकास में उपयोगी साबित हो सकते हैं.
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लैब में EEG, MEG, fMRI और कम्प्यूटेशनल तकनीकों के माध्यम से यह अध्ययन किया जा रहा है कि बढ़ती उम्र के साथ मस्तिष्क में किस प्रकार के बदलाव आते हैं. शोधकर्ता यह भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन से शुरुआती संकेत भविष्य में स्मृति ह्रास की संभावना का पता दे सकते हैं. यह शोध MCI और डिमेंशिया जैसी बीमारियों की शुरुआती पहचान में मददगार साबित हो सकता है.
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शोध केवल स्मृति तक सीमित नहीं है. लैब में अवसाद, चिंता और OCD जैसी मानसिक समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का भी अध्ययन किया जा रहा है. इसके अलावा अचानक आने वाले खतरों के प्रति मस्तिष्क की प्रतिक्रिया और ध्यान से जुड़े तंत्रों पर भी शोध किया जा रहा है, जिससे ADHD जैसी स्थितियों को समझने में सहायता मिल सकती है.
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प्रोफेसर दीपांजन रॉय के अनुसार न्यूरोसाइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्रेन इमेजिंग तकनीकों को एक साथ जोड़कर भविष्य की स्वास्थ्य तकनीकों का विकास किया जा रहा है. इस शोध का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य, स्मृति और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने वाली नई तकनीकों के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार करना है.