/दिमाग की तरंगों से समझी जाएगी याददाश्त और सुनने की क्षमता, IIT जोधपुर की नई पहल

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Jodhpur News शोधकर्ताओं के अनुसार मस्तिष्क को हल्की विद्युत उत्तेजना देकर सुनी और देखी गई जानकारी को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है. ब्रेन वेव्स का अध्ययन यह समझने में भी मदद कर रहा है कि कोई व्यक्ति शोर के बीच बातचीत को किस तरह सुनता और समझता है. इसके साथ ही ऐसी ध्वनियों के अनुभव पर भी अध्ययन किया जा रहा है, जो वास्तव में मौजूद नहीं होतीं. शोधकर्ताओं का मानना है कि इस दिशा में मिले परिणाम भविष्य में सहायक श्रवण उपकरणों के विकास में उपयोगी साबित हो सकते हैं.