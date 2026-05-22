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Rajasthan Weather: धधकते राजस्थान को भिगोने आ रहे काले बादल, मेघगर्जन के साथ बूंदाबांदी से मिलेगी राहत, पढ़ें वेदर अपडेट

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 22, 2026, 09:22 AM|Updated: May 22, 2026, 09:22 AM

Rajasthan Rain Alert:  राजस्थान में फिलहाल चल रही भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच मौसम विभाग ने आगामी दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है. विभाग के अनुसार, आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क ही बना रहेगा. हालांकि, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और आंधी की संभावना है.
 

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मौसम विभाग के मुताबिक, 22-23 मई को दोपहर बाद उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी और कहीं-कहीं तेज आंधी (40-50 किलोमीटर प्रति घंटा) चलने की संभावना है.
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इन हवाओं और मेघगर्जन से स्थानीय स्तर पर तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन यह राहत बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी.
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दूसरे सप्ताह (29 मई के बाद) की बात करें तो राज्य के दक्षिणी-पूर्वी भागों (कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर आदि) में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है, जबकि शेष अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है.
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विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूरे दो सप्ताह (प्रथम व द्वितीय सप्ताह) के दौरान राजस्थान में कुल बारिश सामान्य से कम होने की संभावना है. खासकर पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में बारिश की कमी सबसे ज्यादा महसूस की जा सकती है.
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वर्तमान में राज्य के कई हिस्सों में तापमान 45-46 डिग्री के पार पहुंच चुका है. ऐसे में कम बारिश की संभावना किसानों के लिए चिंता का विषय बन सकती है. रबी फसल की कटाई के बाद खरीफ फसल की तैयारी कर रहे किसानों को मिट्टी में नमी की कमी का सामना करना पड़ सकता है. पशुपालकों को भी चारे और पानी की उपलब्धता को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
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मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव इस बार कमजोर रहने की संभावना है, जिसके कारण व्यापक बारिश नहीं हो पा रही है. हालांकि, 22-23 मई को उत्तरी क्षेत्रों में होने वाली आंधी-मेघगर्जन से कुछ इलाकों में धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जो गर्मी से थोड़ी राहत दिला सकती है.
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22-23 मई को उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी जिलों (श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनूं आदि) के लोगों को आंधी और मेघगर्जन से सतर्क रहना चाहिए.
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खेतों में खड़ी फसलों और पशुधन को सुरक्षित रखें. आमजन को दोपहर में धूप से बचने और खूब पानी पीने की सलाह दी गई है.
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कुल मिलाकर, अगले 14 दिनों में राजस्थान में बारिश की उम्मीद कम है. मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कोई नया विक्षोभ सक्रिय होता है तो तुरंत जानकारी जारी की जाएगी.
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