/Rajasthan Weather: धधकते राजस्थान को भिगोने आ रहे काले बादल, मेघगर्जन के साथ बूंदाबांदी से मिलेगी राहत, पढ़ें वेदर अपडेट

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Rajasthan Rain Alert वर्तमान में राज्य के कई हिस्सों में तापमान 45-46 डिग्री के पार पहुंच चुका है. ऐसे में कम बारिश की संभावना किसानों के लिए चिंता का विषय बन सकती है. रबी फसल की कटाई के बाद खरीफ फसल की तैयारी कर रहे किसानों को मिट्टी में नमी की कमी का सामना करना पड़ सकता है. पशुपालकों को भी चारे और पानी की उपलब्धता को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है.