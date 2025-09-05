Banswara Weather Update: बांसवाड़ा में बारिश को लेकर RED अलर्ट जारी, भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी

मौसम विभाग के अनुसार, बांसवाड़ा और इसके आसपास के क्षेत्रों में मानसून सक्रिय हो गया है, जिसके कारण नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ने और जलभराव की स्थिति पैदा होने का खतरा है. पिछले 24 घंटों में बांसवाड़ा में 120 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सल्लोपाट और सज्जनगढ़ जैसे इलाकों में सबसे अधिक वर्षा हुई.