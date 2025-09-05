Banswara Weather Update: बांसवाड़ा में बारिश को लेकर RED अलर्ट जारी, भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी

Zee Rajasthan
Banswara Weather Update: राजस्थान मौसम विभाग ने बांसवाड़ा जिले में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है. यह अलर्ट 5 सितंबर 2025 से प्रभावी है, और अगले 24 से 48 घंटों तक भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है. 

मौसम विभाग के अनुसार, बांसवाड़ा और इसके आसपास के क्षेत्रों में मानसून सक्रिय हो गया है, जिसके कारण नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ने और जलभराव की स्थिति पैदा होने का खतरा है. पिछले 24 घंटों में बांसवाड़ा में 120 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सल्लोपाट और सज्जनगढ़ जैसे इलाकों में सबसे अधिक वर्षा हुई.
इस रेड अलर्ट के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं. स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश की घोषणा की गई है, जबकि स्थानीय अधिकारियों ने लोगों से घरों के अंदर रहने और नदियों, नालों या कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की है.