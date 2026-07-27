/बाड़मेर में मेहरबान हुआ मौसम, बारिश के पानी में डूबे कई इलाके, पढ़ें वेदर अपडेट

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Barmer Weather Update भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान के पश्चिमी हिस्से के लिए ताजा नाउकास्ट (Nowcast) मौसम चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार आगामी तीन घंटों के दौरान बाड़मेर, बालोतरा, जालौर और सिरोही जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में मौसम अचानक बदल सकता है. इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं.