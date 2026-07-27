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बाड़मेर में मेहरबान हुआ मौसम, बारिश के पानी में डूबे कई इलाके, पढ़ें वेदर अपडेट

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 27, 2026, 09:05 AM|Updated: Jul 27, 2026, 09:05 AM

Barmer Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने बाड़मेर, बालोतरा, जालौर और सिरोही जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. अगले तीन घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है.

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Barmer Weather Update

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान के पश्चिमी हिस्से के लिए ताजा नाउकास्ट (Nowcast) मौसम चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार आगामी तीन घंटों के दौरान बाड़मेर, बालोतरा, जालौर और सिरोही जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में मौसम अचानक बदल सकता है. इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं.
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आईएमडी के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में स्थानीय स्तर पर बादल तेजी से विकसित हो सकते हैं, जिससे कुछ स्थानों पर अचानक बारिश शुरू होने की संभावना है. तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश के कारण दृश्यता प्रभावित हो सकती है और सड़कों पर फिसलन की स्थिति भी बन सकती है. ऐसे में वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
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मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर अनावश्यक रूप से न रुकें. मेघगर्जन के समय पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें और सुरक्षित भवनों में शरण लें. किसानों को भी सलाह दी गई है कि यदि खेतों में कार्य कर रहे हों तो मौसम सामान्य होने तक सुरक्षित स्थान पर चले जाएं. तेज हवाओं के दौरान बिजली के खंभों, कमजोर पेड़ों और अस्थायी ढांचों के पास जाने से बचने की भी सलाह दी गई है.
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30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के कारण टीन शेड, होर्डिंग, अस्थायी निर्माण और कमजोर पेड़ों की शाखाओं को नुकसान पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने नागरिकों से घरों की छतों और बालकनी में रखी ढीली वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने की अपील की है ताकि तेज हवा के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना न हो. स्थानीय प्रशासन को भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.
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मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसूनी गतिविधियों के कारण पश्चिमी राजस्थान में मौसम तेजी से बदल सकता है. यह नाउकास्ट चेतावनी सीमित अवधि के लिए जारी की गई है, लेकिन मौसम की स्थिति को देखते हुए आगे नए अलर्ट भी जारी किए जा सकते हैं.
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ऐसे में नागरिकों से अनुरोध है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल भारत मौसम विज्ञान विभाग तथा प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक मौसम अपडेट का ही पालन करें. सतर्कता और समय पर सावधानी बरतकर खराब मौसम से होने वाले संभावित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
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