Kota Weather Update: कोटा में बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Published: Sep 06, 2025, 02:21 PM IST | Updated: Sep 06, 2025, 02:21 PM IST
Kota Weather Update
मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और राज्य में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के कारण अगले 24 से 48 घंटों में कोटा और आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है.
इस अलर्ट के चलते स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बरतने और जलभराव से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं.शहर में सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिससे सड़कों पर पानी जमा होने की स्थिति बन रही है.