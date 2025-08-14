मेहरानगढ़ किले पर "ऑपरेशन सिंदूर" ड्रोन शो, सेना के अदम्य साहस की दिखी झलक, देखें फोटोज

स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले रात में 14 अगस्त को जोधपुर में इतिहास रचा गया. पहली बार ड्रोन के जरिए आसमान में ऑपरेशन सिंदूर का प्रदर्शन किया गया. मेहरानगढ़ किले से 550 ड्रोन एक साथ उड़ान भर रहे थे.