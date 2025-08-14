Zee Rajasthan
मेहरानगढ़ किले पर "ऑपरेशन सिंदूर" ड्रोन शो, सेना के अदम्य साहस की दिखी झलक, देखें फोटोज

Operation Sindoor Drone Show: जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले रात्रि में 14 अगस्त को मेहरानगढ़ किले पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Aug 14, 2025, 23:18 IST | Updated: Aug 14, 2025, 23:18 IST
जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले रात्रि में 14 अगस्त को मेहरानगढ़ किले पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मेहरानगढ़ में राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत किए.
स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले रात में 14 अगस्त को जोधपुर में इतिहास रचा गया. पहली बार ड्रोन के जरिए आसमान में ऑपरेशन सिंदूर का प्रदर्शन किया गया. मेहरानगढ़ किले से 550 ड्रोन एक साथ उड़ान भर रहे थे.