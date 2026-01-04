भारतीय सेना दुश्मनों के लिए बनेगी काल, नसीराबाद में तैयार हुई नई स्पेशल फोर्स "भैरव"
Indian Army Bhairav Force: देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने तथा आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने राजस्थान के नसीराबाद में एक नई स्पेशल फोर्स ‘भैरव’ तैयार की है. यह फोर्स भविष्य की जंग को ध्यान में रखकर बनाई गई है.
Published: Jan 04, 2026, 09:23 PM IST | Updated: Jan 04, 2026, 09:23 PM IST
Bhairav Battalion
आज के समय में युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल चुका है. अब केवल बंदूकों और टैंकों से ही जंग नहीं जीती जाती, बल्कि इसमें आधुनिक तकनीक और दिमाग का मेल होना बहुत जरूरी है.
Bhairav Battalion
इसी विज़न को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने एक ऐसी स्पेशल फोर्स तैयार की है, जो आने वाले समय में गेम-चेंजर साबित होने वाली है. इस फोर्स का नाम 'भैरव' रखा गया है. राजस्थान के नसीराबाद में इस खास दस्ते को तैयार किया गया है. 'भैरव' फोर्स कोई आम बटालियन नहीं है, बल्कि यह सेना के पुनर्गठन का एक बड़ा हिस्सा है.