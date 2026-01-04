Zee Rajasthan
भारतीय सेना दुश्मनों के लिए बनेगी काल, नसीराबाद में तैयार हुई नई स्पेशल फोर्स "भैरव"

Indian Army Bhairav ​​Force: देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने तथा आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने राजस्थान के नसीराबाद में एक नई स्पेशल फोर्स ‘भैरव’ तैयार की है. यह फोर्स भविष्य की जंग को ध्यान में रखकर बनाई गई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Abhijeet dave
Published: Jan 04, 2026, 09:23 PM IST | Updated: Jan 04, 2026, 09:23 PM IST
आज के समय में युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल चुका है. अब केवल बंदूकों और टैंकों से ही जंग नहीं जीती जाती, बल्कि इसमें आधुनिक तकनीक और दिमाग का मेल होना बहुत जरूरी है.
इसी विज़न को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने एक ऐसी स्पेशल फोर्स तैयार की है, जो आने वाले समय में गेम-चेंजर साबित होने वाली है. इस फोर्स का नाम 'भैरव' रखा गया है. राजस्थान के नसीराबाद में इस खास दस्ते को तैयार किया गया है. 'भैरव' फोर्स कोई आम बटालियन नहीं है, बल्कि यह सेना के पुनर्गठन का एक बड़ा हिस्सा है.