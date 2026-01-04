भारतीय सेना दुश्मनों के लिए बनेगी काल, नसीराबाद में तैयार हुई नई स्पेशल फोर्स "भैरव"

इसी विज़न को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने एक ऐसी स्पेशल फोर्स तैयार की है, जो आने वाले समय में गेम-चेंजर साबित होने वाली है. इस फोर्स का नाम 'भैरव' रखा गया है. राजस्थान के नसीराबाद में इस खास दस्ते को तैयार किया गया है. 'भैरव' फोर्स कोई आम बटालियन नहीं है, बल्कि यह सेना के पुनर्गठन का एक बड़ा हिस्सा है.