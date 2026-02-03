न्यूजीलैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा के तूफान के पीछे था 'कान्हा' का हाथ, जयपुर में तैयार हुआ था जादुई बल्ला!
Published: Feb 03, 2026, 04:42 PM IST | Updated: Feb 03, 2026, 04:42 PM IST
Indian Cricketers bat
भारतीय क्रिकेट टीम के बिस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला जो इस समय रनों की आग उबल रहा है उसका राज खुल गया है. सूर्यकुमार से लेकर हार्दिक पांड्या तक सबकी ताबड़तोड़ बैटिंग का कनेक्शन जयपुर से है. जयपुर में क्रिकेट बैट का एक ऐसा सर्जन है, जो मैच से पहले बड़े-बड़े क्रिकेटर्स के बल्लों की सर्जरी करता है.
Indian Cricketers bat
भारतीय क्रिकेट टीम के बिस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला इन दिनों रनों की आग उगल रहा है. इसी तरह सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या समेत कई स्टार खिलाड़ी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से विपक्षी टीमों पर कहर ढा रहे हैं, लेकिन इन सभी के दमदार बल्लों का कनेक्शन सीधे जयपुर से जुड़ा है.