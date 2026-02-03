न्यूजीलैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा के तूफान के पीछे था 'कान्हा' का हाथ, जयपुर में तैयार हुआ था जादुई बल्ला!

Zee Rajasthan
Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Feb 03, 2026, 04:42 PM IST | Updated: Feb 03, 2026, 04:42 PM IST
भारतीय क्रिकेट टीम के बिस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला जो इस समय रनों की आग उबल रहा है उसका राज खुल गया है. सूर्यकुमार से लेकर हार्दिक पांड्या तक सबकी ताबड़तोड़ बैटिंग का कनेक्शन जयपुर से है. जयपुर में क्रिकेट बैट का एक ऐसा सर्जन है, जो मैच से पहले बड़े-बड़े क्रिकेटर्स के बल्लों की सर्जरी करता है.
भारतीय क्रिकेट टीम के बिस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला इन दिनों रनों की आग उगल रहा है. इसी तरह सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या समेत कई स्टार खिलाड़ी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से विपक्षी टीमों पर कहर ढा रहे हैं, लेकिन इन सभी के दमदार बल्लों का कनेक्शन सीधे जयपुर से जुड़ा है.