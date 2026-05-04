Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /चौंमू की बर्फी क्यों है इतनी सॉफ्ट? मुंह में जाती है घुल

चौंमू की बर्फी क्यों है इतनी सॉफ्ट? मुंह में जाती है घुल

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 04, 2026, 02:04 PM|Updated: May 04, 2026, 02:05 PM

Interesting News: राजस्थान का खान-पान पूरी दुनिया में काफी फेमस है. चौंमू शहर अपनी खास बर्फी के लिए साले से जाना जाता है. यहां की बर्फी का स्वाद काफी अलग होता है. ये  बर्फी इतनी सॉफ्ट होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है. 
 

Chomu Barfi1/7
राजस्थान के चौंमू की बर्फी बनाने की परंपरा दशकों पुरानी है. कहा जाता है इसकी शरुआत 1947 के आसपास हुई थी. अब यहां की बर्फी इतनी फेमस हो गई है कि देश के सभी राज्यों में पसंद की जाती है.
Chomu Barfi2/7
चौंमू की बर्फी अपने स्वाद और परंपरा के लिए प्रसिद्ध है.चौंमू की बर्फी मुख्य रूप से खोया, चीनी, और इलायची पाउडर से बनाई जाती है.
Chomu Barfi3/7
इस बर्फी का स्वाद बहुत मलाईदार और मुंह में घुल जाने वाली होती है. यह पारंपरिक मिठाई कई दशकों से स्थानीय हलवाई बनाई जा रही है.
Chomu Barfi4/7
चौंमू की बर्फी अपनी शुद्धता और बेहतरीन स्वाद के लिए आसपास के इलाकों में काफी लोकप्रिय है. चोमू के अलावा जयपुर शहर में भी 'चौंमू की बर्फी ' के नाम से कई प्रसिद्ध दुकानें हैं, जहां लोग खास तौर पर इस मिठाई को खाने जाते हैं.
Chomu Barfi5/7
चौंमू शहर और आसपास के लोग बाहर से आने वाले अपने मेहमानों को यहां की बर्फी तोहफे में देते हैं. साथ ही शादी के सगुन और त्योहारों पर भी लोग बर्फी खरीदते हैं.
Chomu Barfi6/7
चौंमू की बर्फी को बनाने के लिए डेयरी से गायों के शुद्ध दूध से पहले मावा बनाया जाता है. फिर मावा की धीमी आंच पर सिकाई करते है, जो इसके स्वाद को बढ़ा देते हैं.
ZEE RAJASTHAN7/7
डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.
Tags:
Chomu news
rajasthan news

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बंगाल जीत के ‘दो चाणक्य’: बंसल-यादव की जोड़ी और टीम BJP का मास्टर प्लान

बंगाल जीत के ‘दो चाणक्य’: बंसल-यादव की जोड़ी और टीम BJP का मास्टर प्लान

rajasthan politics
2

राजस्थान का ये हाईवे बना ‘टॉर्चर रोड’, आधे घंटे के सफर में लगे रहे 2 घंटे!

barmer news
3

प्रतापगढ़ में मामूली विवाद बना खूनी संघर्ष, चाकूबाजी में 12वीं के छात्र की मौत, गांव में तनाव

rajasthan crime
4

Bikaner: बंगाल चुनाव नतीजों पर धमाल, BJP कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी खाकर मनाया जश्न

Bikaner news
5

सीएम भजनलाल शर्मा का स्ट्राइक रेट 100 फीसदी, जहां गए वहां भाजपा को मिल रही बड़ी जीत

CM Bhajan Lal Sharma