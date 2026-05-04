/चौंमू की बर्फी क्यों है इतनी सॉफ्ट? मुंह में जाती है घुल

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चौंमू की बर्फी अपनी शुद्धता और बेहतरीन स्वाद के लिए आसपास के इलाकों में काफी लोकप्रिय है. चोमू के अलावा जयपुर शहर में भी 'चौंमू की बर्फी ' के नाम से कई प्रसिद्ध दुकानें हैं, जहां लोग खास तौर पर इस मिठाई को खाने जाते हैं.