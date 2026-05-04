/चौंमू की बर्फी क्यों है इतनी सॉफ्ट? मुंह में जाती है घुल

Interesting News: राजस्थान का खान-पान पूरी दुनिया में काफी फेमस है. चौंमू शहर अपनी खास बर्फी के लिए साले से जाना जाता है. यहां की बर्फी का स्वाद काफी अलग होता है. ये बर्फी इतनी सॉफ्ट होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है.
1/7
राजस्थान के चौंमू की बर्फी बनाने की परंपरा दशकों पुरानी है. कहा जाता है इसकी शरुआत 1947 के आसपास हुई थी. अब यहां की बर्फी इतनी फेमस हो गई है कि देश के सभी राज्यों में पसंद की जाती है.
2/7
चौंमू की बर्फी अपने स्वाद और परंपरा के लिए प्रसिद्ध है.चौंमू की बर्फी मुख्य रूप से खोया, चीनी, और इलायची पाउडर से बनाई जाती है.
3/7
इस बर्फी का स्वाद बहुत मलाईदार और मुंह में घुल जाने वाली होती है. यह पारंपरिक मिठाई कई दशकों से स्थानीय हलवाई बनाई जा रही है.
4/7
चौंमू की बर्फी अपनी शुद्धता और बेहतरीन स्वाद के लिए आसपास के इलाकों में काफी लोकप्रिय है. चोमू के अलावा जयपुर शहर में भी 'चौंमू की बर्फी ' के नाम से कई प्रसिद्ध दुकानें हैं, जहां लोग खास तौर पर इस मिठाई को खाने जाते हैं.
5/7
चौंमू शहर और आसपास के लोग बाहर से आने वाले अपने मेहमानों को यहां की बर्फी तोहफे में देते हैं. साथ ही शादी के सगुन और त्योहारों पर भी लोग बर्फी खरीदते हैं.
6/7
चौंमू की बर्फी को बनाने के लिए डेयरी से गायों के शुद्ध दूध से पहले मावा बनाया जाता है. फिर मावा की धीमी आंच पर सिकाई करते है, जो इसके स्वाद को बढ़ा देते हैं.
7/7
डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.