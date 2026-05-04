/क्या आप जानते हैं? कहां है जयपुर के पास बन रही 'मेडिकल सिटी'

Chomu News: राजस्थान का चौमूं शहर तेजी से स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्र के रूप में उभर रहा है. ऐसे में अब चौमूं को 'मेडिकल सिटी' कहा जाने लगा है.यहां पर स्वास्थ्य इलाके में निवेश तेजी से बढ़ रहा है.
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राजस्थान की राजधानी जयपुर का चौमूं शहर तेजी से स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्र के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है. यहां पर लगातार सरकारी और निजी अस्पतालों, क्लीनिक और डायग्नोस्टिक सेंटरों की संख्या बढ़ती जा रही है.
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ऐसे में अब चौमूं को 'मेडिकल सिटी' कहा जाने लगा है. हालांकि यह कोई आधिकारिक दर्जा नहीं है लेकिन चौमूं हेल्थ हब के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है.
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चौंमू में आसापास के ग्रामीण के लोग बड़ी संख्या में इलाज के लिए आते हैं. जयपुर शहर के मुकाबले चौंमू में इलाज सस्ता और जल्दी मिल जाता है, जिससे मरीजों को परेशानी नहीं होती हैं.
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चौंमू शहर में सरकारी अस्पताल के साथ कई निजी मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल भी हैं, जो 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं, जहां बड़ी बीमारियों को इलाज भी किया जा रहा है.
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बीते कुछ सालों से चौमूं में स्वास्थ्य इलाके में निवेश तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में कई डॉक्टरों और हेल्थकेयर ग्रुप्स अपने अस्पताल और क्लीनिक खोल लिए हैं.
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साथ ही पैथोलॉजी लैब, एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और अन्य जांच सुविधाएं भी मजबूत हो रही हैं. ऐसे में छोटे इलाज के लिए अब मरीजों को जयपुर की तरफ नहीं दौड़ना पड़ता है.
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ऐसे में कहा जा रहा है कि चौमूं आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा केंद्र बन सकता है. अगर यहां सुविधाओं का विस्तार और बेहतर होता है तो चौमूं 'मेडिकल सिटी' के रूप में और मजबूत पहचान बना सकता है.