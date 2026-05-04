/क्या आप जानते हैं? कहां है जयपुर के पास बन रही 'मेडिकल सिटी'

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ऐसे में कहा जा रहा है कि चौमूं आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा केंद्र बन सकता है. अगर यहां सुविधाओं का विस्तार और बेहतर होता है तो चौमूं 'मेडिकल सिटी' के रूप में और मजबूत पहचान बना सकता है.