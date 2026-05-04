/क्या आपको पता है राजस्थान के किस जिले में होता है 'हींग का कारोबार'?

Jodhpur News: भारतीय रसोई का हींग एक मुख्य मसाला है, जिसके बिना खाने स्वाद अधूरा माना जाता है. ऐसे में राजस्थानी खाने में भी हींग का इस्तेमाल किया जाता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रदेश के किस जिले में 'हींग का कारोबार' कहा होता है.

