/क्या आपको पता है राजस्थान के किस जिले में होता है 'हींग का कारोबार'?

Jodhpur News: भारतीय रसोई का हींग एक मुख्य मसाला है, जिसके बिना खाने स्वाद अधूरा माना जाता है. ऐसे में राजस्थानी खाने में भी हींग का इस्तेमाल किया जाता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रदेश के किस जिले में 'हींग का कारोबार' कहा होता है.
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राजस्थान में हींग का कारोबार जयपुर, जोधपुर, और बीकानेर में होता है. प्रदेश में हींग का इस्तेमाल पारंपरिक मारवाड़ी और राजस्थानी व्यंजनों में स्वाद और सुगंध को बढ़ा देता है.
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प्रदेश की हींग की कचौड़ी भी बनाई जाती है, जो अपनी तीखी, खस्ता और शानदार हींग की महक के लिए दुनियाभर में फेमस है.
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भारत अपनी अधिकांश हींग मुख्य रूप से ईरान और अफगानिस्तान से आयात करता है. राजस्थान की कई बड़ी कंपनियां जैसे जोधपुर और जयपुर में स्थित फर्म इस कच्ची हींग को थोक में आयात करती हैं.
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बता दें कि कच्ची हींग को सीधा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इसलिए इसे प्रोसेस करके पाउडर, क्रिस्टल या छोटे-छोटे टुकड़ों में तैयार किया जाता है.
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भारत में पारंपरिक रूप से हींग की खेती नहीं की जाती है लेकिन अब देश के कुछ हिस्सों के साथ राजस्थान में भी इसके सफल प्रयोग हुए हैं. प्रदेश के चित्तौड़गढ़ (भदेसर तहसील) के कुछ किसानों को हींग की खेती की में सफलता मिलती है.
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राजस्थान में मिलने वाली हींग की कीमत करीब ₹1,000 प्रति किलो से शुरू होकर उच्च गुणवत्ता के लिए ₹25,000 से ₹35,000 प्रति किलोग्राम या उससे भी ज्यादा तक हो सकती है.
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डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.