Zee Rajasthan
mobile app

Women’s Day 2026: राजस्थान की वो 10 बेटियां जिन्होंने दुनिया को दिखाया अपना दम, देखें Photos

Rajasthan News: कल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है. राजस्थान की वसुंधरा राजे, रूमा देवी और कालीबाई जैसी महान विभूतियों ने राजनीति, कला और बलिदान के जरिए महिला सशक्तिकरण की नई परिभाषा लिखी है. आइए, उनके संघर्ष को नमन करें.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 07, 2026, 01:53 PM IST | Updated:Mar 07, 2026, 01:53 PM IST
1/13

International Women’s Day: rajasthan 10 inspiring Women Icons

International Women’s Day: rajasthan 10 inspiring Women Icons1/13
कल यानी 8 मार्च को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रही है. यह दिन महिलाओं के संघर्ष, उनकी उपलब्धियों और समाज में उनकी बराबरी के हक का उत्सव है. राजस्थान की रेतीली धरती ने भी ऐसी कई वीरांगनाओं और विदुषियों को जन्म दिया है, जिन्होंने राजनीति से लेकर कला और बलिदान तक, हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है.
2/13

International Women’s Day: rajasthan 10 inspiring Women Icons

International Women’s Day: rajasthan 10 inspiring Women Icons2/13
आइए इस महिला दिवस पर रूबरू होते हैं मरुधरा की उन 10 प्रेरणादायी शख्सियतों से, जिन्होंने राजस्थान का मान बढ़ाया-