/राजस्थान में योग दिवस का महासंगम, बारिश भी नहीं रोक पाई हजारों लोगों का उत्साह, देखें शानदार तस्वीरें

International Yoga Day 2026: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर राजस्थान के कई जिलों में भव्य योग कार्यक्रम आयोजित हुए। जयपुर से जैसलमेर तक हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया. 'Yoga for Healthy Ageing' थीम के तहत स्वस्थ जीवनशैली और नियमित योग का संदेश दिया गया.
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International Yoga Day 2026
International Yoga Day 2026: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर राजस्थान के जयपुर, सीकर, बांसवाड़ा, कोटा, करौली, झालावाड़ और जैसलमेर सहित कई जिलों में भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किए गए. 'Yoga for Healthy Ageing' थीम पर हुए इन आयोजनों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, विद्यार्थियों, योग साधकों और आमजन ने बड़ी संख्या में भाग लिया. कई स्थानों पर बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और सामूहिक योगाभ्यास के माध्यम से स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का संदेश दिया गया.
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International Yoga Day 2026
जयपुर: जंतर मंतर में बारिश के बीच हुआ भव्य योग आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर ने ऐतिहासिक जंतर मंतर में मुख्य योग कार्यक्रम आयोजित किया. 'Yoga for Healthy Ageing' थीम पर हुए आयोजन में शिक्षाविदों, चिकित्सकों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और आमजन ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया.
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International Yoga Day 2026
सीकर: बारिश के बावजूद योग दिवस कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ सीकर पुलिस लाइन में आयोजित जिला स्तरीय योग कार्यक्रम में बारिश के कारण कुछ समय व्यवधान आया, लेकिन बाद में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया. जिला कलेक्टर आशीष मोदी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने योग के महत्व पर जोर देते हुए नियमित योग और स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दिया.
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International Yoga Day 2026
बांसवाड़ा: कॉलेज ग्राउंड में सामूहिक योगाभ्यास से गूंजा मैदान बांसवाड़ा के कॉलेज ग्राउंड खेल मैदान में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक योग किया. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का प्रसारण किया गया तथा योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम कराए.
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International Yoga Day 2026
कोटा: चंबल रिवर फ्रंट पर हुआ 12वें योग दिवस का भव्य आयोजन कोटा के विश्वस्तरीय चंबल रिवर फ्रंट स्थित शौर्य घाट पर योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया. जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया. शहर के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर भी योग कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को योग से जोड़ा गया.
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International Yoga Day 2026
झालावाड़: वृहद योग महोत्सव में हजारों लोगों ने की सहभागिता झालावाड़ के राजकीय खेल संकुल में जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वृहद योग कार्यक्रम आयोजित हुआ. योग विशेषज्ञों के निर्देशन में सामूहिक योगाभ्यास कराया गया और योग के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभों की जानकारी दी गई.
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International Yoga Day 2026
करौली: जिलेभर में योग कार्यक्रमों से दिया स्वस्थ जीवन का संदेश करौली में जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायतों तक योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए. 'Yoga for Healthy Ageing' थीम पर हुए आयोजनों में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने भाग लेकर योग को जीवनशैली का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया.
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International Yoga Day 2026
जैसलमेर के शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया. 'योगा फॉर हेल्थी एजिंग' थीम पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन ने भाग लेकर योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताया.
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International Yoga Day 2026
चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं नगर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नीलकंठ महादेव मंदिर प्रांगण में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ बेगूं तहसीलदार एवं नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी गोपाल जीनगर, योग दिवस जिला संयोजक कैलाश मंत्री तथा पंचायत समिति विकास अधिकारी सुरेश गिरी गोस्वामी ने दीप प्रज्वलित कर किया. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम का प्रसारण सुनाया गया और योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में सामूहिक योगाभ्यास कराया गया. कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे. योग के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली और निरोगी भारत का संदेश दिया गया.