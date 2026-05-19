/IPL 2026: जयपुर की 'मरूधरा' जैसी तप रही है RR की किस्मत, LSG के खिलाफ आज 'करो या मरो' की जंग, हारे तो प्लेऑफ की रेस से बाहर!

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राजस्थान में इस समय गर्मी अपने पूरे शबाब पर है. जयपुर का तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है और दोपहर में चलने वाली लू लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर रही है. एसी और कूलर भी इस गर्मी के आगे पूरी तरह बेअसर से नजर आ रहे हैं. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मौसम की तपिश से भी ज्यादा गर्मी इस वक्त राजस्थान रॉयल्स (RR) के कैंप में देखने को मिल रही है. आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल का गणित ऐसा उलझा हुआ है कि आज लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ होने वाला मुकाबला टीम के लिए किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है.