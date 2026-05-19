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IPL 2026: जयपुर की 'मरूधरा' जैसी तप रही है RR की किस्मत, LSG के खिलाफ आज 'करो या मरो' की जंग, हारे तो प्लेऑफ की रेस से बाहर!

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 19, 2026, 04:58 PM|Updated: May 19, 2026, 04:58 PM

RR vs LSG IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स के लिए आज का मुकाबला करो या मरो जैसा है. जयपुर की गर्मी के बीच टीम पर प्लेऑफ की रेस में बने रहने का दबाव है. हार का मतलब बाहर होना तय माना जा रहा है, जबकि जीत से उम्मीदें फिर जिंदा रहेंगी. LSG के खिलाफ मुकाबला बेहद अहम है.

IPL 2026 RR vs LSG1/7
राजस्थान में इस समय गर्मी अपने पूरे शबाब पर है. जयपुर का तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है और दोपहर में चलने वाली लू लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर रही है. एसी और कूलर भी इस गर्मी के आगे पूरी तरह बेअसर से नजर आ रहे हैं. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मौसम की तपिश से भी ज्यादा गर्मी इस वक्त राजस्थान रॉयल्स (RR) के कैंप में देखने को मिल रही है. आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल का गणित ऐसा उलझा हुआ है कि आज लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ होने वाला मुकाबला टीम के लिए किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है.
IPL 2026 RR vs LSG2/7
सीधे शब्दों में कहें तो राजस्थान रॉयल्स के लिए आज का मैच ‘करो या मरो’ जैसा है. अगर आज हार मिली तो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने का खतरा लगभग तय माना जा रहा है. ऐसे में टीम पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हर खिलाड़ी पर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी भी.
IPL 2026 RR vs LSG3/7
शुरुआत में राजस्थान रॉयल्स ने अच्छा खेल दिखाया था, मानो टीम फॉर्म में पूरी तरह रंग में हो. लेकिन जैसे-जैसे सीजन आगे बढ़ा, टीम का प्रदर्शन कमजोर होता चला गया. अब हालत ऐसी है कि टीम लगातार हार के बाद बैकफुट पर आ गई है. दूसरी तरफ चेन्नई और पंजाब जैसी टीमें भी लगातार दबाव बनाए हुए हैं. ऐसे में अगर आज भी हार मिलती है तो फैंस के लिए यह जयपुर की तपती गर्मी जितना ही भारी पल होगा. फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि टीम आज जीत दर्ज कर राहत की ठंडी हवा जैसा सुकून दे.
IPL 2026 RR vs LSG4/7
दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी पूरे जोश में नजर आ रही है. रिषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ की टीम किसी भी हाल में राजस्थान के लिए मुश्किलें खड़ी करने को तैयार है. टीम में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो एक ही ओवर में मैच का रुख बदल सकते हैं. अब देखना यह होगा कि जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी लखनऊ के बल्लेबाजों को रोक पाती है या नहीं और रवि बिश्नोई अपनी फिरकी से कितनी पकड़ बना पाते हैं.
IPL 2026 RR vs LSG5/7
इस मैच को लेकर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त माहौल है. #RRvsLSG लगातार ट्रेंड कर रहा है और फैंस अपनी-अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं. कई लोग तो मजाक में कह रहे हैं कि इस गर्मी में असली तड़का अब मैदान पर ही देखने को मिलेगा. हर तरफ मैच को लेकर चर्चा तेज है और उत्साह अपने चरम पर है.
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अगर मैच के अहम पहलुओं की बात करें तो तीन चीजें सबसे ज्यादा असर डाल सकती हैं. पहला, वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी-अगर उन्होंने अच्छी शुरुआत की तो राजस्थान को बड़ा फायदा मिल सकता है. दूसरा, पावरप्ले में शुरुआती विकेट-जो भी टीम जल्दी विकेट लेगी, वह दबाव बना देगी. तीसरा, मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाजी का नियंत्रण, जो रन रेट को रोकने में अहम भूमिका निभाएगा.
IPL 2026 RR vs LSG7/7
क्रिकेट एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि जो टीम दबाव में खुद को शांत रखेगी, वही इस मुकाबले को जीत पाएगी. राजस्थान के लिए यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सीजन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. हार का मतलब होगा टूर्नामेंट से लगभग बाहर होना, जबकि जीत उन्हें फिर से दौड़ में बनाए रखेगी.
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