/अहमदाबाद में IPL फाइनल का फीवर, लेकिन फैंस को खलेगी राजस्थान के इस 'धाकड़' खिलाड़ी की कमी!

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IPL final Match RCB VS GT इस महा मुकाबले को लेकर फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर है और स्थिति यह है कि मैच देखने आ रहे दर्शकों की भारी भीड़ के कारण पूरे के पूरे अहमदाबाद के अंदर होटलों के प्राइसेज आसमान छू गए हैं. लेकिन, इस आलीशान जश्न और खिताबी भिड़ंत के बीच अहमदाबाद में मौजूद क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में एक कसक भी साफ नजर आ रही है.