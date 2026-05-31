/अहमदाबाद में IPL फाइनल का फीवर, लेकिन फैंस को खलेगी राजस्थान के इस 'धाकड़' खिलाड़ी की कमी!

IPL RCB VS GT: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले IPL फाइनल में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबले को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है लेकिन इस बड़े मुकाबले के बीच क्रिकेट प्रेमियों को वैभव सूर्यवंशी की कमी भी महसूस हो रही है.
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IPL final Match RCB VS GT
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल (IPL) का फाइनल मैच और शानदार क्लोजिंग सेरेमनी होने जा रही है. इस खिताबी मुकाबले में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीमें आमने-सामने होंगी.
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इस महा मुकाबले को लेकर फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर है और स्थिति यह है कि मैच देखने आ रहे दर्शकों की भारी भीड़ के कारण पूरे के पूरे अहमदाबाद के अंदर होटलों के प्राइसेज आसमान छू गए हैं. लेकिन, इस आलीशान जश्न और खिताबी भिड़ंत के बीच अहमदाबाद में मौजूद क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में एक कसक भी साफ नजर आ रही है.
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IPL final Match RCB VS GT
यहां मौजूद लोगों को राजस्थान रॉयल्स के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की कमी शिद्दत से खल रही है. भले ही राजस्थान रॉयल्स की टीम सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई हो, लेकिन इस पूरे सीजन में अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी को आज इस ऐतिहासिक मैदान पर देखने के लिए फैंस की आंखें तरस गई हैं.
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लोगों का मानना है कि अगर आज के इस महामंच पर राजस्थान का यह 'धाकड़' खिलाड़ी खेल रहा होता, तो फाइनल का रोमांच दोगुना हो जाता.
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राजस्थान रॉयल्स भले ही ट्रॉफी की रेस से बाहर हो गई, लेकिन वैभव ने अपनी बल्लेबाजी से फैंस के दिलों में जो जगह बनाई है, उसकी गूंज आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी सुनाई दे रही है.